علي سبليني: الأطباق الخفيفة الأفضل لأواخر رمضان

نسرين درزي (دبي)

تحدث الشيف اللبناني علي سبليني عن موائد رمضان، مشيراً إلى حرصه في الأيام الأخيرة من الشهر على تقديم الأطباق الخفيفة. وشدد على ضرورة التخفيف تدريجاً من المأكولات الدسمة لاستعادة الشهية لوجبات الأيام العادية. وقال طاهي المأكولات الشرقية بفندق ميديا روتانا بدبي إن خبرته في مجال الضيافة بالإمارات، والتي تمتد إلى 19 عاماً جعلته ينتقي بدقة الأصناف التي يختارها لرواده من الذواقة. وهو على قناعة بأن المطعم الناجح لا يرتبط فقط بديكوراته وموقعه، وإنما بمذاقاته الشهية التي أقرب ما تكون إلى الطعم الأصلي. وهذا برأيه ما يدفع الناس إلى وجهات مختارة لضمان الشعور بالرضا على موائدها في كل مرة يزورنها.

شيش براك

مكونات العجينة:

* كوب دقيق متعدد الأغراض