الحبتور يتفوق على الذئاب في افتتاح كأس ماكلارين للبولو

رضا سليم (دبي)

حقق فريق الحبتور الفوز على فريق الذئاب 9-7 في افتتاح كأس ماكلارين للبولو ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو، التي أقيمت أمس الأول بمنتجع ونادي الحبتور للفروسية والبولو تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

وتشهد البطولة اليوم مواجهة نارية بين فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ووصيفه فريق ديزرت بالم، وهي المواجهة التي أشبه بنهائي مبكر في البطولة.

كانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أجلت مواجهة الإمارات وديزرت بالم نظراً إلى عدم حصول الفريقين على راحة بعد نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكان من الصعب أن يلعب الفريقان مباراة أخرى بعد 24 ساعة.

وتشهد البطولة اليوم مواجهة ثانية تجمع بين بن دري وزيدان السعودي وكلاهما خرج مبكراً من كأس رئيس الدولة في مفاجأة غير متوقعة، ويبحث عن العودة في سلسلة دبي المفتوحة. أما مواجهة الافتتاح، فجاءت قوية وحضرها عدد كبير من الجماهير، ورفض الحبتور أي مفاجآت، خاصة أن لاعبيه يتمتعون بالخبرة وسبق لهم الفوز بالعديد من البطولات، كما تعامل الحبتور مع المواجهة على أنها نصف المشوار للتأهل للمربع الذهبي وبالرغم من البداية التي خطفها فريق الذئاب بالتقدم في الشوط الأول 2-1، فإن الحبتور عاد في الشوط الثاني ونجح في تحقيق التعادل 2-2، وتقدم بهدف في الدقائق الأخيرة وينهي الشوط 3-2. وتزداد المباراة إثارة بهدف التعادل الذي سجله الذئاب 3-3، ويرد الحبتور بالتقدم من جديد 4-3، إلا أن حماس لاعبي الذئاب دفعهم إلى التعادل من جديد 4-4، هو آخر تعادل لهم في المباراة، وينهي الحبتور الشوط الثالث متقدماً 5-4. وتحسم الخبرة الشوط الرابع لفريق الحبتور الذي سجل 3 أهداف مقابل هدف واحد للذئاب ويبرز في صفوف الحبتور المحترف نيكو الذي سجل 3 أهداف متتالية، وينتهي الشوط بتقدم الحبتور 8-5.

وفي الشوط الخامس والأخير شعر الذئاب بخطورة الموقف وأعادوا ترتيب أوراقهم ولكن باغتهم فريق الحبتور بهدف تاسع وأخير لنجم الفريق كريسيو ليصل الفارق إلى أربعه أهداف، مما صعب من مهمة الذئاب الذي ضغط لاعبوه بكل قوة من أجل تقليص الفارق، ونجحوا في تسجيل هدفين عن طرق النجم كوتينيو وزميله فرناندو وتصل النتيجة إلى 9-7، إلا أن الوقت لم يسعف لتعديل جديد في النتيجة لتنتهي المواجهة بفوز الحبتور 9-7.

من جانبه أعرب محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة كأس دبي الذهبية عن سعادته بالبداية القوية والناجحة لبطولة كأس ماكلارين الفضي للبولو باكورة نشاط السلسلة الذهبية هذا الموسم، مؤكداً أن المباريات المقبلة للبطولة ستكون قوية خاصة بعد حصول الخيول والفرسان على راحة عقب انتهاء كأس صاحب السمو رئيس الدولة. وأرجع حبتور الحبتور قائد فريق الذئاب خسارة فريقه إلى قوة خيول فريق الحبتور وقال: «المباراة كانت شبه متكافئة إلا أن خيولنا لم تسعفنا، ونسعى في العام المقبل لشراء خيول تنافس أكبر الفرق، وبشكل عام مباراة الافتتاح جاءت قوية ومثيرة وراضون عن أداء الفرق رغم خسارتنا، إلا أن الفريق لم يفقد الأمل، ولديه حظوظ في التأهل».