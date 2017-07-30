وزير الدفاع التونسي: التهديدات الإرهابية تظل قائمة رغم الانحسار

ساسي جبيل (تونس)

أشرف وزير الدفاع الوطني التونسي، فرحات الحرشاني على اختتام السنة التدريبية للأكاديمية العسكرية بفندق الجديد بجهة قرمبالية من محافظة نابل، جنوب شرقي العاصمة تونس. وأكد الحرشاني، في تصريح صحفي أنه وعلى الرغم من تحسن الوضع الأمني بفضل النجاحات الكبيرة التي حققها الجيش الوطني، إلا أن التهديدات الإرهابية مازالت قائمة بالنظر للوضع الإقليمي الذي وصفه ب«المتأزم».

من جانب آخر شدد وزير الدفاع على أهمية الأكاديمية العسكرية بفندق الجديد في تكوين ضباط جيش البر وفقا لمعايير دولية، ما يساهم في تقوية الجيش الوطني بصفة عامة وجيش البر بصفة خاصة وجعله قادرا على التأقلم والتعامل مع كل التهديدات. وأعلن الوزير، بالمناسبة، عن قرب إطلاق موقع واب خاص بهذه المؤسسة يقدم معطيات ومعلومات عن التكوين الذي يتلقاه التلميذ الضابط خلال فترة تكوينه، ويكون موجها للتلاميذ الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية العسكرية.