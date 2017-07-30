مواجهات في يافا عقب استشهاد فسطيني

يافا (د ب أ)

شهدت مدينة حيفا الفلسطينية المحتلة عام 1948 مواجهات أمس بين محتجين وقوات الشرطة الإسرائيلية على خلفية استشهاد شاب فلسطيني فجر أمس برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت وكالة «معا» الإخبارية الفلسطينية بأن ملثمين قاموا بإغلاق الشارع المركزي في يافا بالإطارات المشتعلة، كما قاموا بإحراق حاويات قمامة، وفي أعقاب ذلك وصلت قوات من الشرطة الإسرائيلية إلى المكان.

وقالت الوكالة، إن مدينة يافا تسودها حالة من التوتر في أعقاب مقتل الشاب.

وأضاف أن الشرطة الإسرائيلية كانت قد أطلقت النار على الشاب مهدي السعدي «22 عاماً» من مدينة يافا، فأردته قتيلاً، فيما أصيب شاب آخر بإصابة متوسطة.

وقال أحد أبناء عائلة السعدي، إن أفراد الشرطة قتلوا مهدي بدم بارد، من دون أن يشكل أي خطر عليهم، مضيفاً أنه كان بإمكان الشرطة أن تطلق النار على قدميه أو اعتقاله.