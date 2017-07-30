العبادي: ضرورة إقصاء «الساسة الفاسدين» لتخطى الأزمات

عواصم (الاتحاد، وكالات)

شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، على ضرورة إقصاء «الفاسدين» من الطبقة السياسية الحاكمة حتى تتجاوز البلاد الأزمات التي مرت بها. وأضاف في كلمة في افتتاح الدورة الثالثة «لبرلمان الشباب العراقي» أمس الأول، «لا نريد فاسدين في الطبقة السياسية بعد الآن.. نريد طبقة نزيهة حتى لا تعود الكارثة الكبيرة التي كادت أن تودي بالعراق بأسره» في إشارة إلى سقوط الموصل بقبضة «داعش» قبل 3 أعوام. وتابع العبادي «لا نريد للفاسد أن يعود للقيادة مجدداً في المؤسسة العسكرية كما نريد طبقة سياسية شبيهة بقادة الجيش في تسابقهم لهزيمة (داعش)».

وأكد رئيس الحكومة العراقية أن النصر سيبقى حليفاً للعراقيين، وأن الشباب كان لهم دور أساسي وكبير بتحقيقه، مضيفاً أن «فكر داعش خطير جداً، فقد استطاع التجنيد في أكثر من 100 دولة وتحويل الشباب من مصدر إبداع إلى قتل أنفسهم وقتل الآخرين». وقال إن «العراق استعاد دوره ومكانته في العالم والبعض يريد أن ينسب النصر إلى الآخرين، مؤكداً أن النصر عراقي وبشجاعة العراقيين والدول ساعدتنا من أجل مصالحها وهذا ليس عيباً فنحن أيضاً نبحث عن مصلحة بلدنا فهناك مصالح متوازنة».

وبدوره، لفت رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إلى حرص البرلمان لاقرار تعديل عمر الترشح‏‭ ‬للانتخابات ‬التشريعية ‬والمحلية ‬ليشمل ‬قطاعاً ‬أوسع ‬مِن ‬الشباب ‬وليفسح ‬المجال‭ ‬لقدرات ‬نوعية ‬مبكرة ‬قادرة ‬على ‬العطاء. وقال الجبوري، إن حصول الشباب على هذه الفرصة سيفتح المجال أمامه ليحصد ‬‬نسبة أكبر‭ ‬البرلمان ‬الاتحادي ‬قد ‬تصل ‬إلى ‬نصف ‬المقاعد النيابية ‬في ‬التشريعية ‬المقبلة.‭