أنقرة تعتقل بريطانياً لقتاله مع الأكراد ضد «داعش»



تاريخ النشر: الأحد 30 يوليو 2017 اسطنبول (وكالات) أوقفت السلطات التركية بريطانياً يشتبه بعلاقته بـ«وحدات حماية الشعب الكردية» السورية، التي تعتبرها أنقرة «إرهابية»، بعد أن اعتقلته بمداهمة في منتجع سياحي. وذكرت شبكة «سي إن إن ترك» وصحيفة «الجارديان» أن الجندي البريطاني السابق جوزيف روبنسون، قاتل إلى جانب الأكراد السوريين ضد مسلحي «داعش»، وجرى احتجازه هو وصديقته البلغارية ووالدتها في مدينة ديديم بمحافظة أيدين في تركيا، ويواجه اتهامات متصلة بالإرهاب. وجرى الإفراج عن البلغارية مع وضعها تحت مراقبة القضاء، بينما اعتقلت والدتها وتم إخلاء سبيلها من دون توجيه تهم لها. وأفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية أن البريطاني جوزيف أوقف بعدما نشر صوراً له على مواقع التواصل الاجتماعي تظهره في ملابس مموهة يشارك ضمن عمليات وحدات حماية الشعب الكردية ضد «داعش» في سوريا.