صقـور العيـن يحلق بـ «رمز القراميش»

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت منافسات النسخة الرابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور لليوم الثامن على التوالي، بتنافس محتدم، وبمشاركة كبيرة بلغت 189 صقراً موزعة على 10 أشواط، بواقع شوطين للرمز قرموشة وجير تبع فرخ للشيوخ، إلى جانب أربعة أشواط قرموشة فرخ وجرناس للشيوخ، إضافة إلى 4 أشواط جير تبع فرخ وجرناس للشيوخ.

ويقام الحدث للموسم الرابع على التوالي ترجمة للدعم السخي والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واهتمام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس نادي صقاري الإمارات، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، لإحياء الرياضات التراثية ودعم مقومات التراث الوطني.

وتحظى البطولة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة و«أبوظبي للإعلام»، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الشؤون البلدية، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، والمسعود للسيارات، والفوعة للتمور، ومستشفى أبوظبي للصقور، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية، وشركة بلغاري، وشركة ياس للعطور، والعزب للاستشارات القانونية، وشركة هوني بروك، وشركة تاغ هيور.

وشهد ميدان الفلاح بأبوظبي تواصل منافسات البطولة الأغلى بتاريخ صقارة الإمارات، بمشاركة 2200 صقر، وأكثر من 350 صقاراً وبمجموع جوائز 20 مليون درهم و53 سيارة لأبطال 71 شوطاً، ضمن ثلاث مسابقات «التلواح، تدريب الصقور بالبالون، تدريب الصقور بالطيران اللاسلكي».