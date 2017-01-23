«بطولة التعاون» الثامنة للمضمار تنطلق في الشارقة اليوم

عماد النمر (الشارقة)

تنطلق اليوم بمضمار زايد الدولي بالشارقة منافسات بطولة التعاون الثامنة للمضمار بمشاركة منتخبات الكبار والشباب في الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الثامنة منافسة قوية بين المنتخبات الخليجية التي استعدت جميعها بشكل جيد لمنافسة منتخب الإمارات «حامل اللقب» كونه الأفضل والأكثر خبرة ونجوما.

ويبدأ برنامج البطولة اليوم بسباقي المطاردة الفردية والسرعة الفردية لفئتي الشباب والكبار، وتقام غدا منافسات الكيلو والنقاط، فيما تقام سباقات المطاردة الفرقية والسرعة الفرقية الأربعاء.

وشهد مضمار زايد الدولي أمس تدريبات مكثفة للمنتخبات الخليجية المشاركة في إطار حرص الأجهزة الفنية على الاطمئنان على مستوى اللاعبين وجاهزيتهم للبطولة كما شهدت قاعة الاجتماعات عقد الاجتماع الفني للبطولة والذي تم خلاله وضع كافة الترتيبات الفنية والتنظيمية وإطلاع مندوبي المنتخبات المشاركة على اللائحة الفنية والأمور المنظمة للسباقات واعتماد أهلية اللاعبين.

وأكد عبد الله سويدان المدرب العام لمنتخبنا على جاهزية اللاعبين واستعدادهم الجيد للبطولة والفوز بلقبها، وقال إننا نعتبر البطولة الخليجية خير إعداد للاعبين استعدادا لبطولة آسيا للمضمار التي تقام في الهند من 4 إلى 8 فبراير المقبل، التي نسعى من خلالها إلى تحقيق حلم دراجات الإمارات بالفوز بأول ميدالية ذهبية على المستوى القاري، وتمنياتي بالتوفيق للاعبين الكبار والشباب لتأكيد الجدارة وأحقية ريادة دراجات الإمارات على المستوى الخليجي.

يمثل منتخبنا في البطولة نخبة من أفضل نجوم المضمار بقيادة النجم يوسف محمد ميرزا حيث يضم منتخب الكبار إلى جانبه بدر محمد ميرزا ومحمد حسن المروي وأحمد يوسف المنصوري ومحمد يوسف المنصوري وطلال سودير البلوشي وناصر سيف المعمري وماجد عبد الرحيم البلوشي، بالإضافة إلى النجوم الشباب حسن عبد الله الشحي وعبد الله خليل المنصوري وراشد عبد الله سويدان وحمد عبد الله المهيري وعمر جاسم فيروز وعبد الله عبد الكريم، بإشراف جهاز فني وإداري متميز بقيادة مدير المنتخبات علي سعيد الوالي والمدرب العام عبد الله سويدان ومساعده شريف عبد الله وإداري منتخب الشباب عاصم محمود الملا وإداري منتخب الكبار معاذ المنصوري والفني ميكانيكي جمال زرواطي. وتضم هيئة تحكيم البطولة مجموعة من أفضل حكام الدراجات في دول الخليج من بينهم 10 حكام من الإمارات يتقدمهم حكم عام البطولة علي سيف اليعربي ومعه سيف سرور الشرقي وعبد الله الحوسني ووليد الشامسي ومحمد جمعه الفلاسي ويوسف التفاق ومحمد السحباني وأيمن مصطفى وعبد الله شره ونبيلة حسن والمنسق الحسن عقيلي. وتحظى البطولة باهتمام إعلامي كبير، وتقوم قناتي دبي والشارقة الرياضية بنقل منافسات البطولة على الهواء مباشرة، كما أعدت اللجنة الإعلامية برئاسة أحمد محمد الحوري نائب رئيس الاتحاد برنامجا مكثفا لتغطية البطولة في مختلف وسائل الإعلام.