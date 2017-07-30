رونالدو يبدأ موسمه الجديد في «المحكمة»

مدريد (أ ف ب)

يواجه نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو عودة قاسية إلى العاصمة الإسبانية مدريد حيث يستعد لبداية موسم جديد في وقت يتوقع مثوله غداً أمام القضاء لاتهامه بالتهرب من دفع الملايين لهيئة الضرائب.

وسيتم استجواب رونالدو (32 عاماً)، الرياضي صاحب الإيرادات الأعلى في العالم حسب مجلة «فوربس» المتخصصة، أمام محكمة في بوسويلو دي الاركون الواقعة في الضاحية المترفة للعاصمة حيث يقيم، بشأن مزاعم تخلفه عن دفع ضرائب بقيمة 14.7 مليون يورو (17.2 مليون دولار).

ويمشي رونالدو، أفضل لاعب في العالم، على خطى غريمه في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حكم عليه بقضية مماثلة السنة الماضية، لكن بمبالغ مالية أقل من ذلك.

ويتهم المدعي العام في مدريد رونالدو «بالاستفادة من بنية شركة أسسها في 2010 لإخفاء أموال حصل عليها في إسبانيا من خلال حقوق بيع صورته».