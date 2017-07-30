فيصل الكتبي يحلق بذهبية «الألعاب العالمية» للجو جيتسو

وركسلاف (الاتحاد)

توج بطلنا العالمي للجو جيتسو فيصل الكتبي بالميدالية الذهبية في وزن تحت 94 كجم، في بطولة الألعاب العالمية، المقامة حالياً في مدينة وركسلاف البولندية.

وأهدى فيصل الميدالية إلى القيادة الرشيدة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، راع الرياضة والرياضيين، وأشاد بالدعم اللامحدود الذي تلقاه رياضة الجو جيتسو من الاتحاد وعلى رأسه عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحاد.

خاض فيصل 4 نزالات، ولم يخسر سوى واحد خلال التصفيات أمام بطل المجر، ولكنه عاد وثأر لنفسه وتغلب عليه في النهائي بنتيجة 2 /‏ صفر، ليتوج بالذهب ويسجل اسمه بأحرف من نور في البطولة العالمية التي أدرجت لعبة الجو جيتسو فيها لأول مرة.

تخطى فيصل الكتبي في مشواره نحو الذهب بطل إيران بنتيجة 4 /‏ صفر، وبطل السويد بالأفضلية بعد انتهاء وقت النزال بالتعادل 2 /‏ 2.

وعلى الجانب الآخر، فيما يخص باقي لاعبينا يحيي الحمادي الذي شارك في وزن فوق الـ 94 كجم، ومحمد القبيسي الذي شارك في وزن 77 كجم، وطالب الكربي الذي شارك في وزن تحت 69 كجم، اكتفوا جميعاً بالمركز الرابع.