«فيكتوري تيم» بحلة جديدة في «مونديال اكس كات»

دبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الفيكتوري تيم المشاركة في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة -اكس كات- التي تقام هذا العام في الصين من خلال 3 جولات عبر زورق فيكتوري 3 بحلة جديدة وسط مشاركة الثنائي البطلين سالم علي العديدي وعيسى آل علي نجمي المؤسسة واللذين يمتلكان الخبرة والتجربة مع زوارق المؤسسة منذ سنوات.
وتعود البطولة العالمية إلى ساحة التنافس من جديد في الرياضات البحرية، عبر الاتحاد الدولي للمحركات البحرية (يو أي أم) الجهة المشرفة والمنظمة للحدث الكبير، وتنطلق نهاية سبتمبر المقبل، حيث يشارك زورق فيكتوري بحلة جديدة رافعاً روح التحدي نحو استمرار تميز أمراء البحار في هذه البطولة العالمية التي انطلقت من الإمارات عام 2010 والمحافظة على الإنجازات الكبيرة التي حققها في السنوات الماضية.
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وكشف ابن حريز النقاب عن التحضيرات والتجهيزات الجارية لخوض الموسم الجديد في بطولة العالم للزوارق السريعة -اكس كات- مؤكدا أن مجلس الإدارة ومنذ تكليفه بالمهام الإدارية في المؤسسة العملاقة وضع على عاتقه استمرار نجاحات المؤسسة في المشاركات الخارجية وزيادة فرص النجاح في المجالات الأخري والتي جار العمل لتنفيذها منوها إلى أنهم يأملون تحقيق الكثير في الفترة المقبلة.
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وأوضح أن تأخر الاتحاد الدولي للرياضات البحرية في إعلان روزنامة السباقات، جعل مؤسسة الفيكتوري تكتفي بمشاركة زورق واحد.