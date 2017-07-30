«فيكتوري تيم» بحلة جديدة في «مونديال اكس كات»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الفيكتوري تيم المشاركة في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة -اكس كات- التي تقام هذا العام في الصين من خلال 3 جولات عبر زورق فيكتوري 3 بحلة جديدة وسط مشاركة الثنائي البطلين سالم علي العديدي وعيسى آل علي نجمي المؤسسة واللذين يمتلكان الخبرة والتجربة مع زوارق المؤسسة منذ سنوات.

وتعود البطولة العالمية إلى ساحة التنافس من جديد في الرياضات البحرية، عبر الاتحاد الدولي للمحركات البحرية (يو أي ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­أم) الجهة المشرفة والمنظمة للحدث الكبير، وتنطلق نهاية سبتمبر المقبل، حيث يشارك زورق فيكتوري بحلة جديدة رافعاً روح التحدي نحو استمرار تميز أمراء البحار في هذه البطولة العالمية التي انطلقت من الإمارات عام 2010 والمحافظة على الإنجازات الكبيرة التي حققها في السنوات الماضية.

وجاء الإعلان عن المشاركة في الحدث العالمي المرتقب من خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المؤسسة بجبل علي بحضور حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة المؤسسة والبطلين سالم علي العديدي وعيسى آل علي والطاقم الإداري والفني، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.

وكشف ابن حريز النقاب عن التحضيرات والتجهيزات الجارية لخوض الموسم الجديد في بطولة العالم للزوارق السريعة -اكس كات- مؤكدا أن مجلس الإدارة ومنذ تكليفه بالمهام الإدارية في المؤسسة العملاقة وضع على عاتقه استمرار نجاحات المؤسسة في المشاركات الخارجية وزيادة فرص النجاح في المجالات الأخري والتي جار العمل لتنفيذها منوها إلى أنهم يأملون تحقيق الكثير في الفترة المقبلة.

وأضاف: الرهان سيكون كبيراً على الفريق في وجود الثنائي، الذي اثبت قدراته من خلال التألق في بطولة العام الماضي، محققاً المركز الثاني في الترتيب العام، كما إنهما توجا جهودهما بالفوز في المركز الأول لسباقي أفضل زمن والسباق الرئيس لجائزة أبوظبي 2016.

وأوضح أن تأخر الاتحاد الدولي للرياضات البحرية في إعلان روزنامة السباقات، جعل مؤسسة الفيكتوري تكتفي بمشاركة زورق واحد.