اتحاد المصارعة والجودو يشيد بدعم هزاع بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسنج بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والأب الروحي، على دعمه الكبير الذي كان وراء كل النجاحات والإنجازات التي حققها الاتحاد في الفترة الماضية على كافة الأصعدة المحلية والقارية والدولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد في تشكيله الجديد للدورة الأولمبية الممتدة حتى 2020، الذي عقد في مقر الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، ولم يسجل الاجتماع أي تغير على مناصب الأعضاء، حيث أحتفظ ناصر البدور بمنصب نائب الرئيس وراشد لخريباني النعيمي برئاسة اللجنة المالية وعمر بن لحه الشحي رئيسا للجنة التسويق الاستثمارات، وحمد النعيمي رئيسا للجنة التطوير وناصر التميمي أمينا عاما للاتحاد ومحمد جاسم أمينا عاما مساعدا ورئيسا للجنة الجودو في الاتحاد.

في بداية الاجتماع، رحب بن ثعلوب بالأعضاء، مباركا الإنجازات التي تحققت في الدورة المنتهية التي وصفها بالقياسية من جميع النواحي والمستويات، مشيدا بجهود الأعضاء ودور الأندية وتعاونها إلى جانب الدور الكبير للأجهزة الفنية والإدارية التابعة للاتحاد، والتي يعود لها الفضل في جميع النجاحات، مؤكدا سياسة العمل بروح الفريق الواحد المتبعة في الاتحاد، والتي أثبتت نجاحها من خلال جملة الإنجازات التي رافقت مسيرة الألعاب الثلاثة المنضوية تحت شعار الاتحاد، والتي لم يكن لها أن تتحقق لولا ذلك التعاون والجهد الكبير الذي بذلته مختلف الإدارات في الدورة المنتهية التي تعتبر هي الأفضل في مسيرة الاتحاد منذ تأسيسه قبل 15 عاما، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من مسؤوليتنا في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي الذي يواجهنا يتمثل في الحفاظ على المكتسبات أولا ومن ثم مواصلة طريق التميز وحصد البطولات وتحقيق الإنجازات وهذا ما نفكر فيه وسنعمل على تحقيقه على أرض الواقع في المرحلة القادمة ونملك من الإرادة والتحدي ما يكفي لكي نحافظ على مسيرة الاتحاد واستثمار ما تحقق من نجاحات لمواصلة طريق التميز.

وأستعرض محمد بن ثعلوب الدرعي خلال الاجتماع حصاد الدورة الأولمبية السابقة في الفترة من 2012 إلى 2016 ووصفها بأنها الأفضل في مسيرة الاتحاد، مشيرا إلى أن الأرقام تضع الاتحاد على قائمة أفضل اتحاد رياضي، مستشهدا بالنتائج التي تحققت بدءا من الفوز بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وهو الإنجاز الأهم والأغلى صعيد الرياضة الإماراتية، وكان وراء رفع علم الإمارات في أولمبياد البرازيل، ومرورا بتحقيق أول ميدالية ذهبية على مستوى قارة آسيا في إنجاز غير مسبوق لـ «جودو الإمارات»، ناهيك عن الفوز بالميدالية الذهبية وتصدر بطولة مجلس التعاون الخليجي للجودو لأول مرة في تاريخ الاتحاد،

وأضاف محمد بن ثعلوب:«الإنجازات الفنية رافقتها العديد من النجاحات الإدارية، ويكفينا فخرا أننا الاتحاد الوحيد على مستوى الدولة، نجح في حصد جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي مرتين في غضون دورة أولمبية واحدة، الأولى كانت عام 2013 والثانية في 2016 وهو ما يتمكن من تحقيقه أي اتحاد آخر، فضلا على تواجدنا ضمن قائمة المتميزين في جائزة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتميز والتفوق الرياضي لإحدى عشرة سنة متتالية دون انقطاع، مشيرا إلى أن تلك الأرقام تدعونا للفخر وفي ذات الوقت تضعنا أمام تحديات ومسؤوليات أكبر في الدورة القادمة.

18 نادياً ومركزاً

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي أن منجزات الاتحاد على الصعيد المحلي كانت موازية للنجاحات الخارجية، وقال: «نجحنا في أدخال الجودو بالعديد من الأندية داخل الدولة، وبعد أن كانت اللعبة حاضرة في نادي الخليج فقط، وامتد نشاط الجودو ليشمل عشرة أندية على مستوى الدولة وهي: الجزيرة والوحدة والظفرة وبني ياس والعين والشارقة والخليج وكلباء والفجيرة، ومعها أرتفع عدد المراكز من أربعة إلى الضعف وأصبح مجموع الأندية والمراكز في الدولة 18 ناديا ومركزا معتمدا، بعد أن كانت سبعة. وأوضح بان أنشطة وبرامج الاتحاد المحلية وصلت في الموسم الحالي إلى 13 بطولة، فضلا عن الفعاليات والمهرجانات الوطنية الرسمية في الدولة، مثل اليوم الرياضي الوطني الموحد والأولمبياد المدرسي، وأضاف:«إلى جانب ذلك أعتمد الاتحاد الأسلوب التقني في تسجيل جميع اللاعبين والمدربين والحكام بالنظام الإلكتروني، في خطوة سهلت الكثير من الإجراءات المعقدة التي كانت تعيق عملية الحصول على البيانات الرسمية لأعضاء الاتحاد».