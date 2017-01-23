اتحاد المصارعة والجودو يشيد بدعم هزاع بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)
تقدم محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسنج بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والأب الروحي، على دعمه الكبير الذي كان وراء كل النجاحات والإنجازات التي حققها الاتحاد في الفترة الماضية على كافة الأصعدة المحلية والقارية والدولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد في تشكيله الجديد للدورة الأولمبية الممتدة حتى 2020، الذي عقد في مقر الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، ولم يسجل الاجتماع أي تغير على مناصب الأعضاء، حيث أحتفظ ناصر البدور بمنصب نائب الرئيس وراشد لخريباني النعيمي برئاسة اللجنة المالية وعمر بن لحه الشحي رئيسا للجنة التسويق الاستثمارات، وحمد النعيمي رئيسا للجنة التطوير وناصر التميمي أمينا عاما للاتحاد ومحمد جاسم أمينا عاما مساعدا ورئيسا للجنة الجودو في الاتحاد.
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وأستعرض محمد بن ثعلوب الدرعي خلال الاجتماع حصاد الدورة الأولمبية السابقة في الفترة من 2012 إلى 2016 ووصفها بأنها الأفضل في مسيرة الاتحاد، مشيرا إلى أن الأرقام تضع الاتحاد على قائمة أفضل اتحاد رياضي، مستشهدا بالنتائج التي تحققت بدءا من الفوز بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وهو الإنجاز الأهم والأغلى صعيد الرياضة الإماراتية، وكان وراء رفع علم الإمارات في أولمبياد البرازيل، ومرورا بتحقيق أول ميدالية ذهبية على مستوى قارة آسيا في إنجاز غير مسبوق لـ «جودو الإمارات»، ناهيك عن الفوز بالميدالية الذهبية وتصدر بطولة مجلس التعاون الخليجي للجودو لأول مرة في تاريخ الاتحاد،
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18 نادياً ومركزاً
أكد محمد بن ثعلوب الدرعي أن منجزات الاتحاد على الصعيد المحلي كانت موازية للنجاحات الخارجية، وقال: «نجحنا في أدخال الجودو بالعديد من الأندية داخل الدولة، وبعد أن كانت اللعبة حاضرة في نادي الخليج فقط، وامتد نشاط الجودو ليشمل عشرة أندية على مستوى الدولة وهي: الجزيرة والوحدة والظفرة وبني ياس والعين والشارقة والخليج وكلباء والفجيرة، ومعها أرتفع عدد المراكز من أربعة إلى الضعف وأصبح مجموع الأندية والمراكز في الدولة 18 ناديا ومركزا معتمدا، بعد أن كانت سبعة. وأوضح بان أنشطة وبرامج الاتحاد المحلية وصلت في الموسم الحالي إلى 13 بطولة، فضلا عن الفعاليات والمهرجانات الوطنية الرسمية في الدولة، مثل اليوم الرياضي الوطني الموحد والأولمبياد المدرسي، وأضاف:«إلى جانب ذلك أعتمد الاتحاد الأسلوب التقني في تسجيل جميع اللاعبين والمدربين والحكام بالنظام الإلكتروني، في خطوة سهلت الكثير من الإجراءات المعقدة التي كانت تعيق عملية الحصول على البيانات الرسمية لأعضاء الاتحاد».