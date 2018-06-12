قمة تاريخية لـ «ترامب وكيم» وسط تفاؤل أميركي

سنغافورة (وكالات)
تتجه أنظار العالم اليوم إلى سنغافورة ترقباً لانعقاد القمة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وتعد القمة التي تجمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون من اللقاءات الدبلوماسية التي كان حصولها حتى الأمس القريب الأقل احتمالًا.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس إن القمة التاريخية المقرر أن تجمعه بزعيم كوريا الشمالية قد «تنجح بشكل رائع»، بينما اجتمع مسؤولون من البلدين لتقليل الخلافات بشأن كيفية إنهاء الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية. وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي أن «النزع الكامل والقابل للتحقق منه وغير القابل للرجوع فيه للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية هو النتيجة الوحيدة التي ستقبلها الولايات المتحدة» في مفاوضاتها مع كوريا الشمالية. وأكد أن «الهدف النهائي» لقمة تاريخية مع كوريا الشمالية لم يتغير وإن الولايات المتحدة «تتطلع لرؤية» ما إذا كانت بيونج يانج صادقة بشأن نزع السلاح النووي.
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لكنه هون من إمكانية تحقيق انفراجة سريعة وقال إن القمة يجب أن تضع إطارا «للعمل الشاق الذي سيستتبعها» مؤكدا على أن كوريا الشمالية يتعين أن تتحرك صوب نزع السلاح النووي بشكل كامل ونهائي ويمكن التحقق منه.
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