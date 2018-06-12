قمة تاريخية لـ «ترامب وكيم» وسط تفاؤل أميركي

سنغافورة (وكالات)

تتجه أنظار العالم اليوم إلى سنغافورة ترقباً لانعقاد القمة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وتعد القمة التي تجمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون من اللقاءات الدبلوماسية التي كان حصولها حتى الأمس القريب الأقل احتمالًا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس إن القمة التاريخية المقرر أن تجمعه بزعيم كوريا الشمالية قد «تنجح بشكل رائع»، بينما اجتمع مسؤولون من البلدين لتقليل الخلافات بشأن كيفية إنهاء الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية. وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي أن «النزع الكامل والقابل للتحقق منه وغير القابل للرجوع فيه للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية هو النتيجة الوحيدة التي ستقبلها الولايات المتحدة» في مفاوضاتها مع كوريا الشمالية. وأكد أن «الهدف النهائي» لقمة تاريخية مع كوريا الشمالية لم يتغير وإن الولايات المتحدة «تتطلع لرؤية» ما إذا كانت بيونج يانج صادقة بشأن نزع السلاح النووي.

وأضاف: «سبق أن أكدت كوريا الشمالية لنا استعدادها لنزع السلاح النووي، ونحن متلهفون لرؤية ما إذا كانت هذه الكلمات صادقة». وترك وزير الخارجية الأميركي الباب مفتوحاً بشأن إمكانية سحب الولايات المتحدة لقواتها المتمركزة في كوريا الجنوبية، وذلك ردا على سؤال من الصحفيين خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة. وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي عشية القمة أن هذه القمة توفر «فرصة غير مسبوقة لتغيير مسار علاقاتنا وتحقيق السلام والرخاء» في كوريا الشمالية، وأن المحادثات التمهيدية كانت تتقدم بسرعة كبيرة «ونتوقع أن تصل إلى نتيجتها المنطقية أسرع مما كنا نتصور».

لكنه هون من إمكانية تحقيق انفراجة سريعة وقال إن القمة يجب أن تضع إطارا «للعمل الشاق الذي سيستتبعها» مؤكدا على أن كوريا الشمالية يتعين أن تتحرك صوب نزع السلاح النووي بشكل كامل ونهائي ويمكن التحقق منه.