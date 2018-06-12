زعيم كوريا الشمالية يقوم بجولة مفاجئة في سنغافورة

سنغافورة (وكالات)

خرج زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في جولة مسائية في سنغافورة أمس عشية القمة التي سيعقدها مع الرئيس الأميركي ترامب، وظهر مع مسؤولين من المدينة في حديقة استوائية قبل أن يزور حمام سباحة في الدور الأخير من فندق على الواجهة البحرية وسط دهشة زوار الفندق. ويقيم زعيم كوريا الشمالية الشاب في فندق في وسط المدينة تحت حراسة أمنية مشددة. وخرج كيم فجأة مرتديا بذلته المعتادة إلى سيارة ليموزين سوداء ترافقه شقيقته كيم يو جونج ومساعدوه. وتوقف كيم أولا في حديقة (جاردنز باي ذا باي) التي تستوحي تصميمات حداثية وتضم منشآت على شكل أشجار وأكبر صوبة زراعية وأطول شلال داخلي في العالم. وانضم إليه وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان الذي نشر على حسابه على تويتر صورة له مع كيم ووزير التعليم السنغافوري أونج كي كونج.

وتوقف كيم بعد ذلك في فندق مارينا باي ساندز المصمم على شكل لوحة تزلج عملاقة ليلقي نظرة على أضواء المدينة البراقة من على سطح الفندق حيث يقع حمام السباحة. وفي طريق عودته للفندق سار كيم عبر ممشى قرب تمثال ميرليون العملاق وهو نافورة على هيئة حيوان خرافي بجسم سمكة ورأس أسد تعد رمزاً غير رسمي لسنغافورة.