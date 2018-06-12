عريقات: تعديلات «صفقة القرن» لم تعرض علينا

رام الله (وكالات)

نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن تكون القيادة الفلسطينية تسلمت أي تعديلات تخص خطة السلام الأميركية التي يطلق عليها «صفقة القرن»، أو حتى أي بنود تتعلق بهذه الصفقة. وقال عريقات، في تصريح خاص لموقع «24» الإخباري: «إن «القيادة الفلسطينية لم يُعرض عليها صفقة القرن أو أي تعديلات على هذه الصفقة»، مشدداً على أن موقف القيادة الفلسطينية واضح من هذه الصفقة ومن الوساطة الأميركية لعملية السلام.

وأضاف عريقات: «لن نقبل بأي وساطة أميركية لعملية السلام، كما أننا نرفض خطة السلام الأميركية جملة وتفصيلاً، وخاصة أنها تنتقص من الحقوق الفلسطينية وتتجاهل القدس وحق اللاجئين». وفيما يتعلق بتصريحات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، واتهامه لعريقات بالكذب، قال عريقات، إن «ما تحدث به غرينبلات في مقاله خطير جداً ويحمل أفكاراً خطيرة»، مشيراً إلى أنه سيرد بشكل رسمي على ما ورد في مقال مبعوث ترامب.