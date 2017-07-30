«إن إم سي» للرعاية الصحية تخطط للتوسع خليجياً في 3 سنوات

سيد الحجار(أبوظبي)

ارتفع عدد المرضى الذين زاروا شبكة الرعاية الصحية التابعة لمجموعة «إن إم سي» العام 2016 بنسبة 34.5% مقارنة بالعام 2015، لتستقبل 4.32 مليون شخص، بينهم 4 ملايين في الإمارات، حسب براسانت منغات المدير التنفيذي للمجموعة التي أكد أنها ا تسعى للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال منغات لـ «الاتحاد»، إن مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية تستحوذ على أكثر من 25% من السوق الإماراتي، مرجعاً السبب الرئيسي للزيادة إلى إضافة 3 مستشفيات جديدة بين عامي 2014 و2015.

وأوضح أن «إن إم سي» تمتلك حالياً نحو 19 مرفقاً صحياً في الدولة، توفر أكثر من 1000 سرير، بينها 8 مستشفيات تخصصية كبرى و9 مراكز طبية، بجانب مركزين لجراحات اليوم الواحد، إضافة إلى 15 صيدلية، حيث تقدم المجموعة خدمات متنوعة، بدءاً من حالات الطوارئ والرعاية الصحية على المدى القصير إلى الطويلة الأجل، والرعاية المنزلية.

وأوضح أن «إن إم سي» ستواصل توسيع نطاق خدماتها في دولة الإمارات، كما أن أسواق السعودية وسلطنة عمان ستكون محور تركيز المجموعة، مضيفاً أن هذه المناطق تعاني فجوة بين العرض والطلب.