دبي (الاتحاد)
وقعت جمارك دبي ممثلة بإدارة عمليات المسافرين في مطارات دبي اتفاقية مستوى الخدمات مع طيران الإمارات، وذلك بهدف توفير معايير أداء عالية، والحفاظ على وجود بيئة آمنة وسليمة للعملاء والموظفين، وتقديم خدمة عالية المستوى لكلٍ من شركة الطيران والعملاء.
وقع الاتفاقية من جانب جمارك دبي إبراهيم علي الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في الدائرة، وبدر بن عبدالعزيز الشحي، نائب الرئيس الإقليمي - خدمات الأمتعة والساحة في خدمات المطار بطيران الإمارات، وبحضور خالد أحمد مدير أول عمليات مبنى المطار1، وباتريك ديسوزا مدير خدمات الحقائب ومدراء تفتيش مبنى المطار3.
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من جهته أعرب بدر بن عبدالعزيز الشحي، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع جمارك دبي والتي تأتي تعزيزاً للشراكة والتعاون بين الطرفين في تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المسافرين وأمتعتهم دون تأخير أو تعطيل، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستخدم منظومة العمل اليومية بتطوير خدمات الأمتعة والخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً أن التعاون والشراكة مع جمارك دبي سيكون له الأثر الكبير في توفير معايير أداء متقدمة، إضافة إلى تقديم خدمة عالية المستوى لكلٍ من شركة الطيران والعملاء، مشيداً بجهود جمارك دبي ممثلة بإدارة عمليات المسافرين الكبيرة في حماية المجتمع وضمان سلامة المسافرين، إضافة إلى تقديم خدمات نوعية مبتكرة تساهم في تسهيل حركة عبور المسافرين، وتحقيق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين.