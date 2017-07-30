دبي (الاتحاد)

وقعت جمارك دبي ممثلة بإدارة عمليات المسافرين في مطارات دبي اتفاقية مستوى الخدمات مع طيران الإمارات، وذلك بهدف توفير معايير أداء عالية، والحفاظ على وجود بيئة آمنة وسليمة للعملاء والموظفين، وتقديم خدمة عالية المستوى لكلٍ من شركة الطيران والعملاء.

وقع الاتفاقية من جانب جمارك دبي إبراهيم علي الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في الدائرة، وبدر بن عبدالعزيز الشحي، نائب الرئيس الإقليمي - خدمات الأمتعة والساحة في خدمات المطار بطيران الإمارات، وبحضور خالد أحمد مدير أول عمليات مبنى المطار1، وباتريك ديسوزا مدير خدمات الحقائب ومدراء تفتيش مبنى المطار3.

وقال إبراهيم الكمالي، إن الاتفاقية تأتي في ظل الرؤية الموحدة بين جمارك دبي وطيران الإمارات التي تعتبر شريكاً استراتيجياً أساسياً، حيث يهدف الطرفان إلى تذليل العقبات وتسريع الإجراءات وتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء والمسافرين وتسهيل حركتهم لترسيخ سمعة دبي العالمية ومكانتها الدولية كوجهة رائدة في قطاع السياحة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاتفاقية تدعم رسالة جمارك دبي في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار، وتخدم القيم المؤسسية للدائرة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية والابتكارات في العمل الجمركي والتي من شأنها إعلاء سمعة دبي كمركز تجاري عالمي، إضافة إلى إسعاد الموظفين والعملاء والشركاء.

من جهته أعرب بدر بن عبدالعزيز الشحي، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع جمارك دبي والتي تأتي تعزيزاً للشراكة والتعاون بين الطرفين في تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المسافرين وأمتعتهم دون تأخير أو تعطيل، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستخدم منظومة العمل اليومية بتطوير خدمات الأمتعة والخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً أن التعاون والشراكة مع جمارك دبي سيكون له الأثر الكبير في توفير معايير أداء متقدمة، إضافة إلى تقديم خدمة عالية المستوى لكلٍ من شركة الطيران والعملاء، مشيداً بجهود جمارك دبي ممثلة بإدارة عمليات المسافرين الكبيرة في حماية المجتمع وضمان سلامة المسافرين، إضافة إلى تقديم خدمات نوعية مبتكرة تساهم في تسهيل حركة عبور المسافرين، وتحقيق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين.