«شروق» تنجز 60% من «نُزل صخرة الأحفور» في مليحة

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) 60% من أعمال البناء والتشييد في مشروع «نزل صخرة الأحفور» المزمع افتتاحه قبل نهاية هذا العام، والذي يُعد منشأة ضيافة عصرية جديدة ضمن المرحلة الثانية من مشروع «مليحة للسياحة البيئية والأثرية».

ويهدف «نُزل صخرة الأحفور» إلى توفير تجربة إقامة فريدة لعشاق المغامرات الصحراوية بين أحضان الطبيعة، إذ يقع على مقربة من صخرة الأحفور، إحدى المعالم الطبيعية المميزة لمنطقة مليحة، متيحاً لضيوفه تجربة استرخاء بعيدة عن صخب المدينة، وفرصة استكشاف الحياة البرية عن كثب بصورة غير معهودة.

ومن الأنشطة الترفيهية التي يوفرها «نُزل صخرة الأحفور»، مغامرات السفاري الصحراوية بسيارات الدفع الرباعي أو الدراجات الصحراوية، حيث تتمتع المنطقة بعدد كبير من الكثبان الرملية الرائعة والمناسبة للقيادة الصحراوية، فضلاً عن صفاء سماء المنطقة، وما يتيحه من إمكانية لتأمل النجوم في ليل الصحراء الساحر.

ويتسع «نزل صخرة الأحفور» لما مجموعه 10 ضيوف كحدٍ أقصى، للحفاظ على خصوصية التجربة وهدوئها، ويضم المشروع مطعماً يوفر 42 مقعداً داخلياً وخارجياً لنزلاء المكان وزواره، متيحاً لهم عناصر الاسترخاء والترفيه ومشاهدة المناظر الطبيعية الساحرة لصحراء مليحة من مختلف الزوايا.