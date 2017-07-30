«اقتصادية أبوظبي» تطلق مبادرة «حوارات الصناعة»

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، عن إطلاق مبادرة برنامج «حوارات الصناعة» بهدف تعزيز التواصل مع القطاع الصناعي في الإمارة من خلال تنظيم عدد من ورش العمل بشكل دوري مع صناعات متخصصة يستهلها مع مجال صناعة البلاستيك.
وأكد خليفة سالم بن المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الدائرة لمشاركة القطاع الخاص في صناعة القرارات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المستدامة لما له من أثر كبير في الوصول إلى أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، خاصة المرتبطة منها بتنمية القطاع الصناعي كأحد أهم محركات اقتصاد الإمارة.
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ومن جانبه، قال المهندس أحمد هلال البلوشي مدير عام مكتب تنمية الصناعة بالإنابة، إن برنامج «حوارات الصناعة» يتضمن خلال العام الجاري تنظيم عدد خمس ورش عمل، الأولى منها تستهدف قطاع البلاستيك تليها ورشات عمل أخرى تستهدف قطاعات مختلفة مثل، قطاع مواد البناء، والحديد والمعادن، والطيران، والبتروكيماويات وغيرها.
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وأكد البلوشي، أن هذا البرنامج يهدف إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع المصانع لتكون نواة لتحقيق الشراكة الحقيقية بين مكتب تنمية الصناعة والصناعيين باعتبارهم مساهماً أساسياً ولاعباً مهماً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصناعي في الإمارة داعياً أصحاب المنشئات الصناعية إلى التفاعل مع هذا البرنامج والمشاركة في ورشات العمل التي سيتم تنظيمها بشكل دوري مع نهاية كل شهر.