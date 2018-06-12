مباحثات أردنية أممية حول مكافحة الإرهاب



تاريخ النشر: الثلاثاء 12 يونيو 2018 عمان (وكالات) بحث وزير الداخلية الأردني في حكومة تصريف الأعمال سمير المبيضين في العاصمة عمّان، أمس، مع رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير جونكوف، الجهود الدولية المبذولة في محاربة الإرهاب، وسبل تعزيز التعاون بين الأردن والمنظمة الأممية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة للأردن بهذا الخصوص. وأكد الوزير الأردني أن بلاده حليف استراتيجي بالحرب على التطرف ومكافحة الحركات والمنظمات الإرهابية. وأوضح، أن مهمة مكافحة الإرهاب لا تقتصر على دولة معينة وإنما هي مهمة المجتمع الدولي بأسره، موضحاً أن الأردن عمل ولا يزال على مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال محاور عدة، عسكرية وأمنية وأيديولوجية. وشدد على أن البعد الأيديولوجي في مكافحة الإرهاب والتطرف هو الأهم والأخطر لكونه يحتاج إلى مدة زمنية أطول. من جانبه، أكد المسؤول الأممي ضرورة رفع مستوى التنسيق الفعال بين الأردن والمنظمة، للحد من انتشار الجريمة ومكافحة التطرف والإرهاب.