إنقاذ 180 مهاجراً قبالة شواطئ ليبيا



تاريخ النشر: الثلاثاء 12 يونيو 2018 طرابلس (وكالات) أنقذ خفر حرس السواحل الليبي 180 مهاجراً من جنسيات أفريقية مختلفة أمس، كانوا على متن زورق مطاطي، على بعد 44 ميلاً شمال منطقة «العلوص» بمدينة «الخمس». وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية: «إن المهاجرين من غانا وساحل العاج ومالي والسنغال ونيجيريا وغينيا». موضحاً أن من بينهم 31 امرأة و12 طفلاً. وأكد تسليم المهاجرين إلى مركز الإيواء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقب نقلهم إلى نقطة الإنزال بقاعدة «الخمس» البحرية، منوهاً إلى تقديم المساعدة الإنسانية والطبية اللازمة. وتتكرر بشكل شبه يومي عمليات ضبط مهاجرين غير شرعيين.