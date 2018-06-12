مصر: مقتل 4 إرهابيين باشتباك مسلح في العريش

القاهرة (وكالات)
لقي 4 من العناصر المسلحة مصرعهم بمدينة العريش في سيناء المصرية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن خلال عملية مداهمة لوكرهم. وكانت معلومات قد توافرت تفُيد باتخاذ مجموعة من العناصر، وصفها بيان رسمي أمس، بالإرهابية، من مبنى تحت الإنشاء في حي العبيدات بمدينة العريش، وكراً لهم، وباستهدافه فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرع 4 عناصر يجري تحديد هوياتهم وعُثر بحوزتهم على بندقية آلية، وبندقية خرطوش.
في غضون ذلك، أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أمس الأول، بإحالة 28 متهماً، بينهم 9 محبوسين إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بتأسيس جماعة أطلق عليها «المجلس المصري للتغيير»، وذلك على خلاف أحكام القانون. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط «إن قرار الإحالة استند إلى قيام هؤلاء بتأسيس جماعة، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والانضمام إليها». وأشارت الوكالة إلى «إمداد تلك الجماعة عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية، والتحريض على التجمهر، وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح القومية والاقتصادية للبلاد، بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها». وأوضحت أن نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيقات في القضية، مبينة أن تحريات الأمن الوطني كشفت عن قيام متهم يدعى حسام الدين الشاذلي بتأسيس تلك الجماعة التي تتشكل من لجنة مركزية ينبثق عنها لجان متخصصة. ولفتت إلى أنه تبين من التحقيقات قيام المتهمين بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع الداخلية والعلاقات الدولية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر بعض القنوات الفضائية. ولفتت إلى تكليف بعض عناصر الجماعة الموجودين خارج البلاد بالتواصل مع بعض الدول والمنظمات الأجنبية لممارسة الضغوط الدولية على نظام الحكم بغرض إسقاطه، وتدشين حملات ميدانية للترويج لأغراضهم العدائية. وكشفت أن اعترافات المتهمين خلال التحقيقات، وكذلك فحص الأجهزة المضبوطة بحوزتهم، والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت قيامهم بتدشين حملات ميدانية مناهضة لنظام الحكم.
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