مصر: مقتل 4 إرهابيين باشتباك مسلح في العريش

القاهرة (وكالات)

لقي 4 من العناصر المسلحة مصرعهم بمدينة العريش في سيناء المصرية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن خلال عملية مداهمة لوكرهم. وكانت معلومات قد توافرت تفُيد باتخاذ مجموعة من العناصر، وصفها بيان رسمي أمس، بالإرهابية، من مبنى تحت الإنشاء في حي العبيدات بمدينة العريش، وكراً لهم، وباستهدافه فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرع 4 عناصر يجري تحديد هوياتهم وعُثر بحوزتهم على بندقية آلية، وبندقية خرطوش.

في غضون ذلك، أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أمس الأول، بإحالة 28 متهماً، بينهم 9 محبوسين إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بتأسيس جماعة أطلق عليها «المجلس المصري للتغيير»، وذلك على خلاف أحكام القانون. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط «إن قرار الإحالة استند إلى قيام هؤلاء بتأسيس جماعة، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والانضمام إليها». وأشارت الوكالة إلى «إمداد تلك الجماعة عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية، والتحريض على التجمهر، وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح القومية والاقتصادية للبلاد، بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها». وأوضحت أن نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيقات في القضية، مبينة أن تحريات الأمن الوطني كشفت عن قيام متهم يدعى حسام الدين الشاذلي بتأسيس تلك الجماعة التي تتشكل من لجنة مركزية ينبثق عنها لجان متخصصة. ولفتت إلى أنه تبين من التحقيقات قيام المتهمين بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع الداخلية والعلاقات الدولية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر بعض القنوات الفضائية. ولفتت إلى تكليف بعض عناصر الجماعة الموجودين خارج البلاد بالتواصل مع بعض الدول والمنظمات الأجنبية لممارسة الضغوط الدولية على نظام الحكم بغرض إسقاطه، وتدشين حملات ميدانية للترويج لأغراضهم العدائية. وكشفت أن اعترافات المتهمين خلال التحقيقات، وكذلك فحص الأجهزة المضبوطة بحوزتهم، والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت قيامهم بتدشين حملات ميدانية مناهضة لنظام الحكم.

وفي سياق آخر، كشفت مصادر أمنية، أن وزارة الداخلية المصرية، أعلنت الاستنفار ودرجات الاستعداد القصوى، استعداداً لاحتفالات عيد الفطر المبارك. وأشارت المصادر الأمنية لموقع «24» الإخباري، إلى أن الأجهزة الأمنية كثفت وجودها في أنحاء البلاد، للتعامل مع كل الاحتمالات والتهديدات، وتشديد الحراسات الخاصة على بعض المناطق الحيوية والمؤسسات السيادية في الدولة. وأكدت المصادر الأمنية، أن قوات الأمن، وضعت بالتعاون مع العديد من الأجهزة الأمنية والسيادية خطة لتأمين المصريين في احتفال عيد الفطر، وأن عمليات التأمين والحماية سيشترك فيها عناصر من قوات الجيش المصري، ورجال الأمن الوطني، وضباط الأمن العام، وتشكيلات من الأمن المركزي ومجموعات فض الاشتباك ومجموعات قتالية، وفرق مفرقعات، وضباط الحماية المدنية، والشرطة النسائية. وأوضحت المصادر الأمنية، أن خطة التأمين ركزت على إقامة أكبر قدر من الكمائن الثابتة والمتحركة، ورفع حالة الاستعداد واليقظة الدائمة، في الكمائن التي استهدفت من قبل العناصر الإرهابية والمسلحة، وتشديد التأمين على مداخل ومخارج المحافظات، والكتل السكانية. وحسب المصادر الأمنية، شملت الخطة تأمين مختلف الجبهات الداخلية والمنشآت الحيوية من وزارات وهيئات حكومية، والسفارات والقنصليات الأجنبية، وحماية وتأمين الطرق السريعة والمفتوحة على مداخل المحافظات، وتشديد الحراسة على السجون وتأمينها بشكل جيد، بوضع حراسات مشددة على سجون مثل سجن العقرب وطره، ووادي النطرون، وبرج العرب، والمستقبل، إلى جانب رفع الدرجة القصوى للاستعداد في قطاع الدفاع المدني، وسيارات الإسعاف والمستشفيات وأقسام الطوارئ.