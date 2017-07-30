5.5 مليون مسافر عبر مطار الشارقة في 6 أشهر

الشارقة (الاتحاد)

بلغ عدد مستخدمي مطار الشارقة الدولي نحو 5.5 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 2.9%، مقارنة بالنصف الأول من 2016 الذي سجل 5.3 مليون مسافر. وتعامل مطار الشارقة الدولي مع نحو 835.8 ألف مسافر خلال يونيو الماضي، مقارنة مع 821.23 ألف مسافر خلال الشهر نفسه العام الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 1.7%.

وسجلت حركة الطائرات المنتظمة وغير المنتظمة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي أكثر من 37.3 ألف حركة جوية بزيادة قدرها 3.8%، مقارنة مع أكثر 36 ألف رحلة تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى صعيد الرحلات الجوية خلال يونيو الفائت، سجل المطار 6.115 رحلة، منها 94 رحلة غير مجدولة. وبلغ حجم الشحن الجوي في مطار الشارقة الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 72.998 طن، منها 11.157 طن في يونيو الماضي.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «يواصل عدد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي تحقيق نمو متواصل، نتيجة عمليات التطوير والتحديث المستمرة في المطار وفي الخدمات المقدمة للمتعاملين، مثل البوابات الذكية، التي أسهمت في زيادة القدرة الاستيعابية للمطار».

وأكد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، أن المطار سيستمر في تقديم الأفضل من الخدمات والتسهيلات، مضيفاً أن تدشين البوابات الذكية، أسهم في زيادة انسيابية الحركة بالمطار وخفف من الازدحام.

ووفقاً للإحصاءات، استخدم أكثر من 850 ألف مسافر البوابات الذكية الـ16 المتوفرة في مطار الشارقة الدولي منذ تدشينها في أكتوبر 2016، وأسهمت هذه البوابات في تقليل الوقت المطلوب لإنجاز إجراءات مراقبة الجوازات بأكثر من 70%، إذ يستغرق المرور من خلالها أقل من 20 ثانية فقط، وتعد من الوسائل المبتكرة التي يعتمد عليها المطار في الارتقاء بخدماته، والوصول إلى أعلى مستويات رضا المسافرين والمتعاملين.