«القحطاني» لـ «الجزيرة»: إذا لم تستحِ فافعل ما شئت

أبوظبي (الاتحاد)

هاجم المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، شبكة الجزيرة، الذراع الإعلامية للنظام القطري؛ لاتهامها دول قمة مكة الداعمة للأردن بالضغط على عمان للتفريط في قضية القدس؛ مبيناً أن السعودية والكويت والإمارات أوفوا بكل التزاماتهم نحو الأردن، على عكس تنظيم «الحمدين».

وكتب «القحطاني» عبر حسابه الرسمي في «تويتر» مندداً بتقارير «الجزيرة» المسيئة: «خسة قناة الجزيرة التابعة لتنظيم الحمدين الحاكم لشرق سلوى لا تنتهي، يتهمون بتقاريرهم السعودية والكويت والإمارات بأن وقفتهم مع الأردن في قمة مكة؛ بهدف الضغط عليه لبيع القدس! لم يحترموا حتى أمير الكويت -حفظه الله- الذي حاول إخراجهم من عزلتهم، حقاً إذا لم تستحِ فافعل ما شئت».

وأضاف مبيناً إيفاء الدول الثلاث بالتزامتها نحو الأردن، بعكس الدوحة: «السعودية والكويت والإمارات أوفوا بكل التزاماتهم السابقة للأردن، واليوم زادوا عليها، وهذا حق الأخ على أخيه؛ فالعلاقات الأخوية والمصير المشترك هي سبب قمة مكة، وتنظيم الحمدين معلوم خساسته مع الأردن في الربيع العربي، وتصعيده للأزمة الحالية، ولم يوفِ بالتزاماته السابقة للأردن حتى الآن».