«القحطاني» لـ «الجزيرة»: إذا لم تستحِ فافعل ما شئت

أبوظبي (الاتحاد)
هاجم المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، شبكة الجزيرة، الذراع الإعلامية للنظام القطري؛ لاتهامها دول قمة مكة الداعمة للأردن بالضغط على عمان للتفريط في قضية القدس؛ مبيناً أن السعودية والكويت والإمارات أوفوا بكل التزاماتهم نحو الأردن، على عكس تنظيم «الحمدين».
وكتب «القحطاني» عبر حسابه الرسمي في «تويتر» مندداً بتقارير «الجزيرة» المسيئة: «خسة قناة الجزيرة التابعة لتنظيم الحمدين الحاكم لشرق سلوى لا تنتهي، يتهمون بتقاريرهم السعودية والكويت والإمارات بأن وقفتهم مع الأردن في قمة مكة؛ بهدف الضغط عليه لبيع القدس! لم يحترموا حتى أمير الكويت -حفظه الله- الذي حاول إخراجهم من عزلتهم، حقاً إذا لم تستحِ فافعل ما شئت».
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