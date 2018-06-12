«الهلال» يغيث النازحين اليمنيين والصوماليين بالخوخة والضالع

الخوخة، الضالع، حضرموت (وام)

وزع فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في الساحل الغربي اليمني مساعدات إنسانية وخياماً إيوائية على النازحين الذين فروا من ديارهم من مختلف مناطق محافظة الحديدة إلى مدينة الخوخة جراء ممارسات الميليشيا الحوثية الانقلابية.

وأعرب النازحون عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» على كل ما تقدمه من مساعدات غذائية وإنسانية كانوا بحاجة ماسة إليها بعد أن تركوا ديارهم مرغمين ونزحوا إلى مدينة الخوخة المحررة.

وأكدوا أن دولة الإمارات تقف إلى جانبهم في محنتهم، سيراً على نهج العطاء والبذل، وقوفاً إلى جانب الشقيق والصديق، والذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويواصله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن مسيرة الخير لدولة الإمارات.

كما وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أمس الأول، وجبات الإفطار على اللاجئين الصوماليين في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع، إلى جانب توزيع الإفطارات على مخيمات للنازحين في ذات المنطقة.