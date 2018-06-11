ارتفاع وتيرة التشييد في أيرلندا

دبلن (د ب ا)
كشف تقرير اقتصادي نشر أمس ارتفاع وتيرة نمو نشاط قطاع التشييد في أيرلندا خلال مايو الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ عام.
وذكرت مؤسسة «آي.إتش.إس ماركيت» للاستشارات الاقتصادية أن مؤشر «أولستر بنك» لمديري مشتريات قطاع التشييد ارتفع خلال مايو الماضي إلى 61.8 نقطة مقابل 60.7 نقطة خلال أبريل الماضي.
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في الوقت نفسه، أظهر التقرير النمو القوي لنشاط قطاعي مشروعات التشييد السكنية والتجارية، خلال مايو الماضي في حين تراجع نشاط قطاع المشروعات الهندسية المدنية بنسبة طفيفة.
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في الوقت نفسه، أدى ارتفاع الطلب إلى زيادة حجم العمالة لدى شركات التشييد، رغم تراجع المؤشر الفرعي للتوظيف في القطاع خلال مايو الماضي نسبياً بعد أن كان قد سجل في أبريل الماضي أعلى مستوى له منذ 14 شهراً.