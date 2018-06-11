ارتفاع وتيرة التشييد في أيرلندا

دبلن (د ب ا)

كشف تقرير اقتصادي نشر أمس ارتفاع وتيرة نمو نشاط قطاع التشييد في أيرلندا خلال مايو الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ عام.

وذكرت مؤسسة «آي.إتش.إس ماركيت» للاستشارات الاقتصادية أن مؤشر «أولستر بنك» لمديري مشتريات قطاع التشييد ارتفع خلال مايو الماضي إلى 61.8 نقطة مقابل 60.7 نقطة خلال أبريل الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.

في الوقت نفسه، أظهر التقرير النمو القوي لنشاط قطاعي مشروعات التشييد السكنية والتجارية، خلال مايو الماضي في حين تراجع نشاط قطاع المشروعات الهندسية المدنية بنسبة طفيفة.

وارتفع معدل نمو الطلبيات الجديدة في قطاع التشييد إلى أعلى مستوى له منذ 12 شهراً، في ظل تحسن ظروف النشاط الاقتصادي للقطاع والأحوال الجوية.

في الوقت نفسه، أدى ارتفاع الطلب إلى زيادة حجم العمالة لدى شركات التشييد، رغم تراجع المؤشر الفرعي للتوظيف في القطاع خلال مايو الماضي نسبياً بعد أن كان قد سجل في أبريل الماضي أعلى مستوى له منذ 14 شهراً.