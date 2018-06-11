البنك المركزي الألماني يعرض سبائك ذهب بملايين الدولارات

فرانكفورت (د ب أ)

بعد شهور من استعادة البنك المركزي الألماني «بوندس بنك» الكثير من احتياطيه من سبائك الذهب من الخارج، يعرض البنك جزءاً من ثروته للجمهور للمرة الأولى.

ويقول كارل لودفيج تيله، عضو مجلس إدارة البنك، في معرض حديثه عن المعرض الحالي للسبائك الذهبية الرائعة والعملات النادرة في متحف المال الألماني في فرانكفورت «لا شيء تقريباً يحظى بالاهتمام العام أكثر من الذهب الخالص».

ومن بين المعروضات واحدة من أقدم السبائك الذهبية من احتياطيات العملة الألمانية، التي تم صبها في لندن عام 1917. ويقول تيله «يكمل المعرض مبادرة الشفافية التي أطلقها بوندسبنك بشأن ذهبه».

وبعد تزايد الضغط عام 2013، حدد البنك لنفسه هدف الاحتفاظ بنصف الاحتياطيات الألمانية على الأقل في خزائنه الخاصة على أرض ألمانيا. وتمت إعادة المئات من السبائك من خزائن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك وبنك فرنسا في باريس إلى فرانكفورت. وتم الانتهاء من نقل السبائك الثمينة في أغسطس.