البيتكوين عند أقل مستوى لها في شهـريـن

شريف عادل (نيويورك)
فقدت العملة المشفرة بيتكوين نحو 10% من قيمتها أمس الأول، لتصل إلى أقل مستوى لها منذ أبريل الماضي، وليصبح إجمالي ما فقدته، منذ وصولها لأعلى مستوى لها في تاريخها في ديسمبر من العام الماضي، حوالي 63%.
ورغم أنها كانت عطلة نهاية الأسبوع، فإن حساب إحدى منصات تبديل العملات المشفرة الصغيرة في كوريا الجنوبية، وهي «كوينريل» غرد على موقع تويتر يوم الأحد، معلناً تعرضه للقرصنة، ليسرق منه نحو 50 مليون دولار من تلك العملات. لكن موقع خبراء العملات المشفرة CryptoExperts غرد محاولاً طمأنة الأسواق،
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ويوم الجمعة نشرت جريدة «وول ستريت جورنال» تقريراً أشارت فيه إلى أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة الأميركية تحقق في شبهات تلاعب في سعر العملة بيتكوين من قبل 4 من أكبر منصات تبديل العملات المشفرة، وهي بيتستامب Bitstamp، وكوينبيس Coinbase، وايتبيت itBit، وكراكن Kraken. لكن جيسي باول، الرئيس التنفيذي بكراكن قال: «لو كان هناك أي نوع من التلاعب المتعمد، فإن من يقوم به يتحمل قدراً كبيراً من المخاطر، من أجل تحقيق أرباح قليلة جداً غير مؤكدة». ويقول تشارلز كاسكاريللا، المدير التنفيذي بشركة باكسوس المتخصصة في تكنولوجيا البلوكتشين، التي تقوم عليها العملات المشفرة، «لقد دخلنا بالتأكيد إلى منطقة مجهولة حيث إنه من الواضح أن هناك رغبة في تشديد الرقابة».
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ومثلت القرصنة مشكلة بالنسبة لسوق العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، حيث هوجمت شركة كوينتشيك Coincheck Inc اليابانية في يناير من العام الجاري، وتعرضت بورصة إيطالية صغيرة تسمى بيتجريل BitGrail للقرصنة في فبراير من عام 2014، وتقدر تكلفة عمليات القرصنة المختلفة التي تحملها المتداولون في بورصة العملات المشفرة بما لا يقل عن 1.4 مليار دولار.
واتخذت الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية موقفاً متشدداً للسيطرة على سوق العملات المشفرة، حيث تعد البلاد إحدى أكثر أسواق العالم ازدحاماً قياساً بحجم التداول، ووقعت بورصات كوريا الجنوبية في مرمى نيران قراصنة الإنترنت عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية.