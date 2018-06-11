البيتكوين عند أقل مستوى لها في شهـريـن

شريف عادل (نيويورك)

فقدت العملة المشفرة بيتكوين نحو 10% من قيمتها أمس الأول، لتصل إلى أقل مستوى لها منذ أبريل الماضي، وليصبح إجمالي ما فقدته، منذ وصولها لأعلى مستوى لها في تاريخها في ديسمبر من العام الماضي، حوالي 63%.

ورغم أنها كانت عطلة نهاية الأسبوع، فإن حساب إحدى منصات تبديل العملات المشفرة الصغيرة في كوريا الجنوبية، وهي «كوينريل» غرد على موقع تويتر يوم الأحد، معلناً تعرضه للقرصنة، ليسرق منه نحو 50 مليون دولار من تلك العملات. لكن موقع خبراء العملات المشفرة CryptoExperts غرد محاولاً طمأنة الأسواق،

وقال: «كوينريل ليست من منصات التبديل الكبيرة، وفي الحقيقة يأتي ترتيبها رقم تسعين في حجم التعاملات، ولا تتعامل في أكثر من 2.7 مليون دولار يومياً، وأغلبها تكون في عملة أخرى اسمها بوندي اكس». لكن تعاملات يوم الأحد سجلت وصول البيتكوين إلى 6650 دولاراً، وهو أقل مستوى لها منذ التاسع من أبريل، قبل أن ترتد قليلاً إلى ما يقرب من 7 آلاف دولار.

ويوم الجمعة نشرت جريدة «وول ستريت جورنال» تقريراً أشارت فيه إلى أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة الأميركية تحقق في شبهات تلاعب في سعر العملة بيتكوين من قبل 4 من أكبر منصات تبديل العملات المشفرة، وهي بيتستامب Bitstamp، وكوينبيس Coinbase، وايتبيت itBit، وكراكن Kraken. لكن جيسي باول، الرئيس التنفيذي بكراكن قال: «لو كان هناك أي نوع من التلاعب المتعمد، فإن من يقوم به يتحمل قدراً كبيراً من المخاطر، من أجل تحقيق أرباح قليلة جداً غير مؤكدة». ويقول تشارلز كاسكاريللا، المدير التنفيذي بشركة باكسوس المتخصصة في تكنولوجيا البلوكتشين، التي تقوم عليها العملات المشفرة، «لقد دخلنا بالتأكيد إلى منطقة مجهولة حيث إنه من الواضح أن هناك رغبة في تشديد الرقابة».

ومنذ بداية العام، فقدت بيتكوين أكثر من 50% من قيمتها. وجاء هذا التحقيق بعد نحو 6 أشهر من بدء التعامل على عقود بيتكوين المستقبلية، التي تستمد قيمتها النهائية في بورصة العقود المستقبلية سي ام اي CME من الأسعار المتداولة في تلك المنصات الأربعة. وتدور التحقيقات حول فكرة أن يؤدي التلاعب في سعر العملة في أي من هذه المواقع الأربعة إلى إفساد سعر العقود الآجلة للبيتكوين التي تنظمها الحكومة مباشرة.

ومثلت القرصنة مشكلة بالنسبة لسوق العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، حيث هوجمت شركة كوينتشيك Coincheck Inc اليابانية في يناير من العام الجاري، وتعرضت بورصة إيطالية صغيرة تسمى بيتجريل BitGrail للقرصنة في فبراير من عام 2014، وتقدر تكلفة عمليات القرصنة المختلفة التي تحملها المتداولون في بورصة العملات المشفرة بما لا يقل عن 1.4 مليار دولار.

واتخذت الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية موقفاً متشدداً للسيطرة على سوق العملات المشفرة، حيث تعد البلاد إحدى أكثر أسواق العالم ازدحاماً قياساً بحجم التداول، ووقعت بورصات كوريا الجنوبية في مرمى نيران قراصنة الإنترنت عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية.