أبوظبي (الاتحاد)

كشف المول في المركز التجاري العالمي أبوظبي، عن إضافة أكثر من 17 علامة تجارية جديدة إلى القائمة التي تضم أكثر من 230 علامة تجارية أخرى، ما أسهم في زيادة عدد الزوار العام الحالي مقارنةً بالعام الماضي.

وفي إطار جهوده لتلبية متطلبات جمهور أوسع من جميع الأعمار والجنسيات، اختار المول في المركز التجاري العالمي أبوظبي استقبال 17 علامة تجارية جديدة وتنويع محال التجزئة والترفيه والمطاعم لتوفير تجربة تسوق متكاملة.

ومنذ بداية العام، تم افتتاح 9 علامات تجارية جديدة، ومن المخطط استقبال 8 علامات أخرى خلال العام 2018، كما قام المول بإجراء تصليحات داخلية وخارجية، وتحسينات للمبنى.

وقال ياسر المرزوقي، مدير عام المركز التجاري العالمي أبوظبي: نهدف في المول في المركز التجاري العالمي أبوظبي للوصول إلى جمهور واسع من مختلف الأعمار والجنسيات.