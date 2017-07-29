هجوم بسكين يوقع قتيلاً و4 جرحى في هامبورج

هامبورج (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الألمانية أن شخصاً هاجم بسكين أمس الزبائن في سوبرماركت في مدينة هامبورج، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين قبل اعتقاله. وأكدت الشرطة أنها لا تزال تجهل حتى الآن دوافع المهاجم.

وقال مسؤول في الشرطة «ليست لدينا حتى الآن معلومات ذات صدقية حول دوافع» المهاجم، «الذي دخل سوبرماركت وبدأ بشكل مفاجئ طعن الزبائن».

ونشرت صحيفة بيلد الألمانية على موقعها على الإنترنت صورة للمهاجم جالساً في المقعد الخلفي لسيارة شرطة وقد وضع كيسا أبيض على رأسه مغطى بالدماء.

وقالت الصحيفة إن المهاجم صرخ «الله أكبر» قبل أن يبدأ مهاجمة الزبائن. ولم تؤكد الشرطة هذه المعلومات.

وفر المهاجم بعد الاعتداء وهو مصاب بجروح طفيفة، إلا أن بعض المارة لاحقوه وأبلغوا الشرطة، فتم اعتقاله.

وقالت شرطة هامبورج في حسابها على تويتر «إنه مهاجم تصرف بشكل فردي، وتشير المعلومات الأولية إلى أن السرقة قد تكون سبب الهجوم، إلا أنه لم يتم التأكد من هذه المعلومات بعد».

ورغم عدم اتضاح دوافع الهجوم بعد فان هذا الاعتداء يأتي وسط أجواء توتر في ألمانيا تخوفا من اعتداءات إرهابية خصوصاً بعد قيام شخص بدهس عدد من المارة بشاحنة كان يقودها ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً في ديسمبر 2016 في برلين باعتداء تبناه تنظيم «داعش»