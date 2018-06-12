«إنجازات لنظم البيانات» تفتتح مكتباً في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت أمس شركة إنجازات لنظم البيانات عن افتتاح مكتب لها في دبي، وذلك في إطار خطط توسعها في الإمارة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات خالد الملحي: «تنفرد شركة إنجازات بسجل حافل في خدمة عملائها من الجهات الحكومية في أبوظبي على مدار أكثر من 13 عامًا، كما رسخّت مكانتها الرائدة باعتبارها المزود الأهم لحلول الخدمات التقنية رفيعة المستوى داخل الإمارة وخارجها. وسيساهم توسعنا في دبي عبر مكتب المبيعات في أبراج الإمارات في تسهيل وصول العملاء المحتملين إلينا، كما سيساعدنا على الاستفادة من الطلب المزدهر على الخدمات السحابية وحلول التحوّل الرقمي في الإمارة، خاصةً في ظل ما يتمتع به التحوّل الرقمي من أهمية كبيرة باعتباره إحدى الركائز الحيوية لرؤية حكومة دبي للمستقبل.»

وأضاف «سندشن كذلك مكتب الشارقة، والذي سيوفر لنا مجموعة واسعة من الفرص الجديدة والمثمرة. وهو ما سيمنحنا ميزة الفوز بالأسبقية في هذه السوق الواعدة والمتنامية، كما سيجعلنا الشريك الرائد للإمارة في مبادرات التحوّل الرقمي منذ بدايتها الأولى».

وتوفر شركة إنجازات مجموعة واسعة من الخدمات، والتي تشمل استراتيجيات تقنية المعلومات، واستشارات تقنية المعلومات، وتكامل نظم تقنية المعلومات، والخدمات المدارة الشاملة لتقنية المعلومات.

وتتمتع الشركة بمسيرة حافلة ومتميزة في خدمة عملائها من مختلف القطاعات، بما في ذلك الحكومة والمرافق والطاقة والاتصالات والإعلام والترفيه والرعاية الصحية والتعليم.