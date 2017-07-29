المحكمة العليا الباكستانية تقيل رئيس الوزراء بتهمة الفساد

إسلام أباد (أ ف ب)

أعلنت المحكمة العليا في باكستان، أمس، أن رئيس الوزراء نواز شريف المتورط في قضية فساد «لم يعد يتمتع بالأهلية»، ما يعني تنحيته من المنصب للمرة الثالثة خلال مسيرته السياسية. ويُدخل هذا القرار البلاد مجدداً في دوامة الاضطرابات السياسية، دافعاً إلى تفكيك الحكومة وتاركاً البلاد من دون رئيس للوزراء. ويأتي قبل عام تقريباً من انتخابات عامة كان يمكن لشريف من خلالها أن يصبح أول رئيس وزراء باكستاني يكمل ولايته لمدة خمسة أعوام كاملة.

وفور صدور القرار، دوى التصفيق بين أنصار المعارضة، واندفع بعضهم إلى الشوارع لتوزيع الحلوى وهم يرددون الشعارات. وخرج المئات إلى الشوارع في بيشاور، حيث قرعوا الطبول ووزعوا الأموال والحلوى هاتفين «ارحل نواز ارحل».

ولكن في لاهور عاصمة إقليم البنجاب ومركز نفوذ شريف، خرجت تظاهرات عدة، قام خلالها أنصاره بإحراق الإطارات وإغلاق الشوارع. وتأتي الاتهامات إثر تسريبات وثائق بنما التي كشفت العام الماضي عن البذخ في نمط حياة عائلة شريف، وأشارت إلى ملف العقارات الفخمة التي يمتلكونها في لندن. وأسفرت الاتهامات عن تحقيق خلص إلى وجود «تفاوت كبير» بين مداخيل أسرة شريف وأسلوب حياتها.

وصرح القاضي إعجاز أفضل خان أمام المحكمة المكتظة في إسلام أباد «لقد فقد شريف الأهلية كعضو في البرلمان، وبالتالي لم يعد يتولى منصب رئيس الوزراء».