«دناتا» تشتري حصة أغلبية في «دوبز»

دبي (الاتحاد)
أطلقت دناتا خدمة إنجاز إجراءات السفر وتسلم بطاقات صعود الطائرة من مقر إقامة المسافرين في المنزل أو الفندق، وذلك من خلال شركة دوبز DUBZ لتخزين وتوصيل الأمتعة التي تملكت فيها مؤخراً حصة أغلبية.
وكانت أعمال «دوبز» قد انطلقت في عام 2016 من قبل ثلاثة شركاء (عمر أبو فرج- الرئيس التنفيذي، ومصطفى مغربي- الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، وسامر صبح- رئيس العمليات) رأوا أن هناك فرصة جيدة لتقديم خدمة في دبي تقوم على التكنولوجيا، تتضمن استلام أمتعة المسافرين من مقار إقامتهم في المنازل أو الفنادق، وتوصيلها للمسافرين القادمين.
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وتقوم الشركة حالياً بجمع الأمتعة من منازل المسافرين أو من الفنادق التي يقيمون فيها، وتغليفها ووزنها، ثم نقلها بأمان إلى مطار دبي الدولي وتسليمها إلى كاونترات الإجراء الذاتي.