«دناتا» تشتري حصة أغلبية في «دوبز»

دبي (الاتحاد)

أطلقت دناتا خدمة إنجاز إجراءات السفر وتسلم بطاقات صعود الطائرة من مقر إقامة المسافرين في المنزل أو الفندق، وذلك من خلال شركة دوبز ‏DUBZ ‬لتخزين ‬وتوصيل ‬الأمتعة ‬التي ‬تملكت ‬فيها ‬مؤخراً ‬حصة ‬أغلبية.

وكانت أعمال «دوبز» قد انطلقت في عام 2016 من قبل ثلاثة شركاء (عمر أبو فرج- الرئيس التنفيذي، ومصطفى مغربي- الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، وسامر صبح- رئيس العمليات) رأوا أن هناك فرصة جيدة لتقديم خدمة في دبي تقوم على التكنولوجيا، تتضمن استلام أمتعة المسافرين من مقار إقامتهم في المنازل أو الفنادق، وتوصيلها للمسافرين القادمين.

وتتوافر هذه الخدمة على مدار الساعة، حيث يمكن حجزها من خلال الموقع ‏www.dubz.com.‬وفازت «‬دوبز» ‬ببرنامج «‬انطلاق»‬، ‬الحاضنة ‬الأولى ‬في ‬منطقة ‬الشرق ‬الأوسط ‬وشمال ‬أفريقيا ‬التي ‬ترتكز ‬على ‬صناعة ‬السفر ‬والتكنولوجيا ‬بمشاركة ‬مجموعة ‬الإمارات ‬وجنرال ‬إلكتريك ‬ودائرة ‬السياحة ‬والتسويق ‬التجاري ‬في ‬دبي. ‬وتدعم ‬انطلاق ‬مفاهيم ‬أعمال ‬يقدمها ‬مبدعون ‬ورواد ‬أعمال ‬وطلبة ‬في ‬دولة ‬الإمارات، ‬وتتمحور ‬حول ‬صناعات ‬السياحة ‬والسفر ‬والطيران.وشهدت «دوبز» منذ بدء عملياتها طلباً كبيراً على خدماتها من العملاء الذين يفضلون راحة البال في رحلتهم من وإلى المطار، خصوصاً عندما يسافرون في مجموعات.

وتقوم الشركة حالياً بجمع الأمتعة من منازل المسافرين أو من الفنادق التي يقيمون فيها، وتغليفها ووزنها، ثم نقلها بأمان إلى مطار دبي الدولي وتسليمها إلى كاونترات الإجراء الذاتي.