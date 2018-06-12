«حرة مطار الشارقة» تتبنى أفضل المعايير في تقديم الخدمات

الشارقة (وام)

أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن «حرة مطار الشارقة» تتبنى أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي تساعد على جذب الاستثمارات العالمية للعمل في جو استثماري آمن وبنية تحتية قوية وإدارة حديثة.

جاء ذلك في تصريحات له بشأن ما حققته شركة «أدفانسد أرمور للهندسة» البريطانية «AAE» التي تتخذ من المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مقراً لها من نمو ملحوظ عبر نجاحات كبيرة خاصة على صعيد جودة المنتجات التي توفرها مصانعها والمتمثلة بمعدات الدفاع والأمن والنقل والمعدات المعدنية المعمارية، بالإضافة إلى قطاع معدات النفط والغاز والبحرية.