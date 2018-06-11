«أبوظبي للتنمية» يمول مشروعاً للكهرباء في أوغندا

أبوظبي (الاتحاد)

وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية قرضاً مع الحكومة الأوغندية بهدف تمويل مشروع تمديد الكهرباء في المناطق الريفية، وبقيمة 40 مليون درهم (11 مليون دولار).

ويسهم المشروع بتوفير الكهرباء في خمس مناطق ريفية كما أنه يمد نحو 26% من سكان الريف بالتيار الكهربائي بحلول عام 2022، حيث يبلغ عدد سكان أوغندا قرابة 40 مليون نسمة.

وقع الاتفاقية محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، معالي أجدرا غابرييل غيدسون أردرو، وزير الدولة للتخطيط المالي والتنمية الاقتصادية في الحكومة الأوغندية في مقر صندوق أبوظبي للتنمية.

وقال محمد سيف السويدي في بيان أمس «تسهم الاتفاقية التي تم توقيعها في تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية، والحكومة الأوغندية، وبما يحقق تطلعات قيادتي البلدين، للوصول بالعلاقات إلى مستويات متقدمة تخدم المصالح المتبادلة وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التنموية والاقتصادية والاستثمارية».