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بقيمة 40 مليون درهم

«أبوظبي للتنمية» يمول مشروعاً للكهرباء في أوغندا
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تاريخ النشر: الثلاثاء 12 يونيو 2018

أبوظبي (الاتحاد)

وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية قرضاً مع الحكومة الأوغندية بهدف تمويل مشروع تمديد الكهرباء في المناطق الريفية، وبقيمة 40 مليون درهم (11 مليون دولار).

ويسهم المشروع بتوفير الكهرباء في خمس مناطق ريفية كما أنه يمد نحو 26% من سكان الريف بالتيار الكهربائي بحلول عام 2022، حيث يبلغ عدد سكان أوغندا قرابة 40 مليون نسمة.

وقع الاتفاقية محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، معالي أجدرا غابرييل غيدسون أردرو، وزير الدولة للتخطيط المالي والتنمية الاقتصادية في الحكومة الأوغندية في مقر صندوق أبوظبي للتنمية.

وقال محمد سيف السويدي في بيان أمس «تسهم الاتفاقية التي تم توقيعها في تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية، والحكومة الأوغندية، وبما يحقق تطلعات قيادتي البلدين، للوصول بالعلاقات إلى مستويات متقدمة تخدم المصالح المتبادلة وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التنموية والاقتصادية والاستثمارية».

وأضاف أن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط بعلاقات قوية مع الحكومة الأوغندية منذ عام ،1977 حيث مول الصندوق مشاريع تنموية في أوغندا ساهمت في مساعدة الحكومة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، لافتاً إلى أن المشروع الذي يموله الصندوق سوف يسهم في توفير الكهرباء لمناطق واسعة من أوغندا خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من نقص في خدمات الكهرباء ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية في البلاد. ... المزيد
     
 

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