الميليشيات تمنع الصليب الأحمر من زيارة السجون

عدن (الاتحاد)

كشف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بيتر ماورير، منعه من زيارة المختطفين والمعتقلين أثناء زيارته العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية. وقال إن هناك آلافاً من الأشخاص المحتجزين ويقبعون في غياهب السجون، لا اتصال بينهم وبين ذويهم، وأن عدداً من أهالي هؤلاء الأشخاص نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة في صنعاء يطالبون بالحصول على إجابات شافية بشأن ذويهم وأماكن تواجدهم.

وأضاف المسؤول في بلاغ له عقب مغادرته اليمن «لا شك أن أولويتنا تخفيف آلام هؤلاء الأهالي، لكن لكي نساعدهم يجب أن يُسمح لنا بزيارة المحتجزين، مطالباً بمنح اللجنة الدولية حق الوصول إلى جميع المحتجزين على خلفية النزاع بصورة منتظمة».

وأكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أن معاناة الشعب اليمني تزداد قساوة في ظل استمرار الحرب واستمرار تفشي وباء الكوليرا الذي يثير المخاوف، مضيفاً أن هناك توقعاً بتجاوز أعداد المصابين بالكوليرا إلى 600 ألف حالة بحلول نهاية العام.

.. وتلجأ إلى الخداع لتجنيد الأطفال