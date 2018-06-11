أزمة بين أميركا وكندا وانتقادات أوروبية لموقف ترامب

كيبيك (رويترز)

تنزلق الولايات المتحدة وكندا بقوة إلى أزمة دبلوماسية وتجارية، إذ هاجم مستشارون كبار في البيت الأبيض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بعد يوم من وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب له بأنه «مخادع للغاية وضعيف».

ودخلت ألمانيا وفرنسا دائرة الخلاف وانتقدتا بشدة قرار ترامب بالتراجع المفاجئ عن تأييده للبيان الختامي لمجموعة السبع الذي جرت صياغته في قمة عقدت في كندا أمس الأول، واتهمتا الرئيس الأميركي بهدم الثقة وتبني مواقف متناقضة.

وردت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند على هجوم البيت الأبيض بقولها إن الهجوم الشخصي لن يفيد، وإن كندا سترد على الرسوم الجمركية الأميركية بطريقة محسوبة جيداً وعلى أساس المعاملة بالمثل، مضيفة أن بلادها ستكون دوماً مستعدة للحوار.

وقالت فريلاند للصحفيين في مدينة كيبيك «لا تمارس كندا دبلوماسيتها من خلال تبادل الانتقادات الشخصية. وحين يأتي (الهجوم) من حليف مقرب نترفع بصفة خاصة عن مثل هذه الإهانات الشخصية». واتهم المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو رئيس وزراء كندا بخداع ترامب عبر إدلائه ببيانات «مثيرة للاستقطاب» بخصوص سياسة الولايات المتحدة التجارية، مشيراً إلى أن مثل هذه التصريحات ربما تظهر ترامب ضعيفاً عشية قمته التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.