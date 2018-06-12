«بعد الحياة بخطوة» ليحيى القيسي



تاريخ النشر: الثلاثاء 12 يونيو 2018 محمود إسماعيل بدر (عمّان) تتضمن رواية «بعد الحياة بخطوة» أحدث إصدارات الكاتب والإعلامي الأردني يحيى القيسي رؤى رحبة مدعمة بأسلوبية سردية فطنة، تحفر في وقائع وهموم وآمال إنسانية تؤرق البشر جميعاً. تتمحور الرواية التي تقع في 189 صفحة، وصادرة عن منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنّشر ببيروت، على مفردة الموت، وفيها اشتغال على العوالم التي من الممكن أن تواجه من يرحل عن عالمنا، وتقترح عليه في إطار حداثة منضبطة مواصلة حياته بشكل آخر في عالم مختلف. رحلة بطل الرواية تأتي بعد دخوله في غيبوبة لنحو شهر من الزّمان، إذ يترك جسده المادي على سرير في أحد المستشفيات، فيما يغادر بوعيه إلى عوالم جديدة، تقوده إلى مقابلة من سبقه في الرّحيل، ويتم عرض حياته السّابقة أمامه، في شريط طويل من الأحداث، عبر تكنيك الحدث الاسترجاعي (الفلاش باك)، ليعرف أين أصاب وأين أخطأ في رحلته الأرضية المشبعة بالتساؤلات والبحث عن حقيقة الكون والحياة والموت، وذلك ضمن خيال جامح يحاول بثّ الأمل في النفوس العطشى إلى الأمان الداخلي.