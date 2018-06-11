عبدالله: 7 مهرجانات في 7 دول وثلاثة مراكز للفنون الأدائية

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أكد رئيس الهيئة العربية للمسرح، إسماعيل عبدالله، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، التي أطلقها في 23 مارس 2018م وكلف الهيئة العربية للمسرح بتنفيذها، والتي تقضي بالعمل على تنظيم مهرجانات وطنية للمسرح في الدول العربية التي لا توجد فيها مهرجانات للمسرح المحلي، مبادرة ذات رؤية استراتيجية، ومعراج جديد للتنمية المسرحية في الوطن العربي، وبارقة أمل لأربعة عشر بلداً عربياً لا تنظم مهرجانات محلية لأسباب مختلفة.

جاء ذلك، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة بالشارقة مساء أمس الأول، للإعلان عما تم إنجازه في المبادرة، بحضور الحسن النفالي عضو مجلس الأمناء والخبير الفني والإداري بالهيئة، وغنام غنام المنسق الإعلامي للهيئة.

وأضاف عبدالله: عملت الهيئة العربية للمسرح من ذلك اليوم، وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية ليكون التنفيذ بمستوى التكليف والتشريف الذي نالته، وخرجت بخطة تنقسم إلى مراحل، المرحلة الأولى تشمل العمل مع الدول التي تحتاج لتنظيم مهرجانات وطنية، المرحلة الثانية العمل مع الدول التي تنظم مهرجانات وطنية، المرحلة الثالثة توحيد الجهود والرؤى بين كافة المهرجانات الوطنية في الوطن العربي، لتحقيق النهوض الشامل.

وتابع عبدالله: تكللت الجهود بنجاح من واقع العمل الميداني واللقاءات والزيارات التي قام بها وفد الهيئة للدول العربية، حيث جرى خلالها التباحث وعقد اتفاقات مع وزارات وجمعيات ونقابات واتحادات مختصة، توصلنا فيها إلى تنظيم 7 مهرجانات وطنية للمسرح خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام 2018م، على النحو التالي: مهرجان فلسطين في رام الله بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية (25 أكتوبر ـ 3 نوفمبر)، مهرجان موريتانيا في نواكشوط بالتعاون مع وزارة الثقافة والصناعة التقليدية (16 ـ 22 أكتوبر)، مهرجان اليمن في عدن، بالتعاون مع وزارة الثقافة اليمنية (25 أكتوبر ـ 7 نوفمبر)، مهرجان رم للمسرح الأردني في عمان بالتعاون مع نقابة الفنانين ووزارة الثقافة (1 ـ 7 أكتوبر)، مهرجان لبنان في بيروت بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية (16 ـ 26 نوفمبر)، المهرجان السعودي في الرياض بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون (21 ـ 27 نوفمبر)، والمهرجان الوطني لهواة المسرح في مراكش بالتعاون مع وزارة الثقافة والاتصال المغربية (28 سبتمبر ـ 5 أكتوبر).

وأوضح عبدالله أن هناك 4 مهرجانات أخرى ستقام في الربع الأول من عام 2019م في كل من: البحرين، السودان، تونس، مسرح الشباب في موريتانيا. وستنطلق برامج التدريب من خلال 3 مراكز لفنون الأداء في ثلاث دول: موريتانيا، واليمن، وفلسطين. وستقدم الدول مواقع المراكز وتتولى الهيئة البرامج التدريبية فيها، حيث تكون هذه المراكز نقاط ارتكاز لتنمية المسرح المدرسي وكذلك فنون العرائس، إلى جانب الدورات المتخصصة في فنون العرض عامةً والمسرحي خاصةً.

وأكد عبدالله، أن المهرجانات الوطنية سوف تساهم إلى جانب تنمية الحركة المسرحية في بلدانها، أنها ستحسن من معايير تنظيم المهرجانات، وتحقق حلم التنسيق، حيث تستفيد من تجربة الهيئة في التنظيم والإدارة الفنية والمالية مع ضمان النتائج الأفضل.

من جهته قال النفالي: إن الهيئة حرصت في اتفاقاتها مع الشريك المنفذ في الدولة المحددة على أن يكون الحدث جامعاً وموحداً، ويشكل حصيلة حصاد حقيقي، وأن يشكل مناسبة لترسيخ قيم مسرحية لدى المشتغلين في المسرح ولدى المجتمع عامةً. وأضاف: هناك نظام موحد للجوائز واللجان التي ستشرف على المبادرة واللوائح، وضع لكل هذه المهرجانات، كما ستقوم الهيئة بتصميم أيقونة موحدة للفائزين بكل هذه المهرجانات. وأشار النفالي إلى أن المبادرة لاقت اهتماماً وتعاوناً وصدى كبيراً كونها متنفساً جديداً لإنعاش المسرح على مستوى الوطن العربي.