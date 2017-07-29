«العنابي» ينهي المشاركة العربيـة بالخسـارة الثالثــة

محمد سيد أحمد (القاهرة)

أنهى الوحدة مشاركته في البطولة العربية لكرة القدم، بالخسارة أمام نظيره الفيصلي الأردني 1-2 مساء أمس، على استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، في الجولة الثالثة والأخيرة، ضمن الدور الأول، في المجموعة الأولى للبطولة، ليختم «العنابي» مشواره في المركز الأخير في ترتيب المجموعة، بعد أن لحقت به الخسارة الثالثة على التوالي، ومن دون رصيد من النقاط، في المقابل حافظ الفيصلي على صدارة المجموعة، وأكد أحقيته بالتأهل إلى نصف النهائي، بعدما حصد النقطة التاسعة، بالفوز الثالث، بعد مباراتي الأهلي المصري، ونصر حسين داي بنتيجة 1-0 على التوالي.

ووضع المغربي مراد باتنا «العنابي» في المقدمة، بتسجيله الهدف الأول من كرة رأسية في الدقيقة 41، مستفيداً من عرضية سهيل المنصوري على الجهة اليسرى، قابلها باتنا برأسية قوية، محتفلاً بهدفه الأول مع «أصحاب السعادة»، وفي الشوط الثاني نجح الفيصلي في تحويل تأخره إلى فوز، بعدما أدرك الأرجنتيني لوكاس التعادل من كرة رأسية في الدقيقة 76، في المقابل استغل «البديل» أكرم الزوي خطأ دفاعياً في إبعاد الكرة، ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 92.

ومن ناحية أخرى، قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، إجراء قرعة مفتوحة بين الفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور نصف النهائي للبطولة، في الساعة الحادية عشرة من صباح بعد غد بفندق أزور بالإسكندرية، بحضور مندوبي الفرق الأربعة.

وحجز الفيصلي الأردني متصدر المجموعة الأولى، والترجي التونسي متصدر ترتيب الثالثة، أول بطاقتين في المربع الذهبي.