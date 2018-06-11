«السامبا» تدق أبواب الثأر

موسكو (أ ف ب)

حط المنتخب البرازيلي بقيادة نجمه نيمار في روسيا، التي بدأت العد العكسي لانطلاق النسخة الحادية والعشرين من نهائيات كأس العالم في كرة القدم. ووصل أبطال العالم 5 مرات إلى سوتشي، المنتجع الواقع على البحر الأسود، والذي سيكون مقرهم في مشاركتهم الحادية والعشرين في النهائيات، علماً أن السيليساو هو الوحيد الذي شارك في كل نسخ المونديال منذ 1930.

وبدا أغلى لاعب في العالم على أتم الاستعداد لخوض غمار البطولة المقررة بين 14 يونيو و15 يوليو، بعدما تعافى من إصابة تعرض لها في مشط القدم مع فريقه سان جيرمان الفرنسي، وأبعدته عن الملاعب لثلاثة أشهر.

وحقق اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني عودة موفقة إلى الملاعب بتسجيله هدف رائع في الثالث من الشهر الحالي في مرمى كرواتيا (2-صفر) بعد دخوله في الشوط الثاني، ثم أكد عودته القوية بإضافة ثان الأحد ضد النمسا (3-صفر) في آخر مباراة تحضيرية لبلاده.

وقدم رباعي الهجوم المؤلف من نيمار، ويليان، فيليبي كوتينيو وجابريال جيزوس، أداءً رائعاً في مباراة الأحد التي أقيمت في فيينا، قبل السفر إلى روسيا، حيث يبدأ المنتخب مشواره في 17 الحالي ضد سويسرا في روستوف-اون-دون ضمن المجموعة الخامسة التي تضم كوستاريكا وصربيا.

وبهدفه بمباراة الأحد، تساوى نيمار مع مواطنه روماريو «55 هدفاً» في المركز الثالث على لائحة أفضل هدافي بلاده، خلف الأسطورتين بيليه «57» ورونالدو «62».

وحيا مدرب المنتخب تيتي مؤهلات نجمه، وقال: لا اعرف حدود نيمار: قدرته الفنية والابداعية مثيرة للاهتمام. إذا ترك في الثلث الأخير من الملعب فهو دون شك قاتل.

ويأمل نيمار ورفاقه تعويض خيبة 2014 على أرضهم عندما انتهى مشوارهم في نصف النهائي بهزيمة مذلة تاريخية ضد ألمانيا (1-7)، ثم اختتموا النهائيات بهزيمة قاسية أخرى ضد هولندا (صفر-3) بمباراة المركز الثالث.