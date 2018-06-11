«البادل تنس» يستهدف 4 بطولات دولية

دبي (الاتحاد)

وجّه الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس، بتبني خطة تطويرية شاملة تسير على النهج الذي غرسته القيادة الرشيدة تقوم على التميز والإبداع في جميع النواحي، من أجل تعزيز مكانة الدولة الرائدة على جميع المستويات، من خلال ورعاية الرياضيين الممارسين للبادل تنس، والسعي إلى تطوير مواهبهم.

وقال: الاتحاد وجميع أعضائه، يتطلعون للعمل لخدمة الوطن والسير على نهج القيادة الرشيدة والتفاني من أجل استقطاب فئات المجتمع كافة، وتحديدا شباب الوطن والعمل على صقل موهبتهم من خلال المبادرات والمشاريع الرياضية المستقبلية التي يتطلع الاتحاد إلى إطلاقها في الفترة المقبلة.

وتقدم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، لرعايته ودعمه للقطاع الرياضي عموماً والبادل تنس على نحو خاص، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة السادسة لدورة ند الشبا الرياضية التي أقيمت تحت رعاية سموه، وتشرفت اللعبة أن تتواجد في هذه الدورة المميزة للعام السادس على التوالي، حيث كانت هذ الرياضة محور اهتمام سموه منذ النسخة الأولى، بما انعكس عليها لتحقيق نقلة قياسية واختزال الزمن من خلال جذب المزيد من الرياضيين لممارستها، وإنشاء أحدث ملاعب لها في مختلف مناطق الدولة، وتحديداً في مجمع ند الشبا الرياضي.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد بعد إعادة تشكيله الذي ترأسه الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وحضره الأعضاء، حيث تمت اعتماد تسمية مناصبهم، حيث يتولى خليفة يوسف خوري منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، ومحمد مبارك المطيوعي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وسعيد محمد المري الأمين العام، وجمال محمد الحوسني مدير لجنة المسابقات، ومحمد سليمان الملا مدير اللجنة التسويقية، وإبراهيم حسين الفردان المدير المالي.