800 كتاب في مكتبة فاطمة بنت مبارك بـ «أبوظبي للسيدات»

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، افتتحت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية أول مكتبة متخصصة بالمحتوى الرياضي في الإمارات، وذلك ضمن نادي أبوظبي للسيدات، حيث ستوفر المكتبة أكثر من 800 كتاب، بهدف زيادة عدد النساء المهتمات بالمجال الرياضي في المجتمع الإماراتي.

وجاء افتتاح المكتبة نتيجة لإسهام أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في رفد مكتبة نادي أبوظبي للسيدات بمجموعة واسعة من الكتب المختصة بمجال الرياضة، ويأتي ذلك في إطار جهود الأكاديمية، بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، لدعم وترسيخ التعليم والأبحاث بما يخص المجال الرياضي في الدولة، وجعل الرياضة عنصراً أساسياً في الحياة اليومية للمرأة الإماراتية على اختلاف الأعمار والخلفيات، بما يضمن تبني المرأة الإماراتية أسلوب حياة صحياً ونشطاً.

وتضم المكتبة تشكيلة واسعة من الكتب المختارة بعناية من قبل فريق من الباحثين والمختصين، منها الكتب العلمية، وكتب التطبيقات الرياضية العملية، بالإضافة لكتب التدريب الرياضي، التي ستلبي احتياجات جميع القراء باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تشكل عنصراً حيوياً دائم التطور في البيئة الرياضية النسائية في الإمارات. كما تتضمن عدداً من كتب الصحافة الرياضية والتصوير والتسويق والعلوم العضوية، وغيرها من المجالات التي تمكن المرأة الإماراتية من الدخول في المجال الرياضي بمختلف اختصاصاته، وتزيد من اهتماماتها وشغفها الرياضي، مما يعكس سعي أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية إلى زيادة عدد النساء الإماراتيات المهتمات بهذا المجال بشكل عام.

من جانبها، قالت الدكتورة أمنيات الهاجري، عضو مجلس إدارة، إن افتتاح المكتبة خطوة نوعية متميزة، وتأتي بمثابة لبنة أخرى في طريق التغيير والتقدم الذي حققته الأكاديمية منذ انطلاقها، لتستكمل بذلك دورها في الدفع قدماً نحو إثراء الرياضة النسائية الإماراتية ودعم مسيرتها.

وأضافت: جهود الأكاديمية التوعوية والبحثية أسهمت بشكل كبير في الارتقاء بمكانة الرياضة النسائية الإماراتية، وأعطت العمل الرياضي المزيد من الزخم والتطور، ومن شأن إطلاق هذه المكتبة تسليط الضوء على الاحتياجات المعرفية والأكاديمية للكوادر القائمة على أمر الرياضة النسائية في الدولة، مما يعزز من حضور المرأة الإماراتية ليس فقط كممارسة للرياضة، بل كأحد أهم الكوادر التنظيمية الرياضية.