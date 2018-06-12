النصر يسعى لضم الحسين صالح

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

تلقى نادي الإمارات عرضاً من إدارة النصر للتعاقد مع اللاعب الحسين صالح لدعم صفوفه في الموسم الجديد، وتدرس إدارة «الصقور» العرض تمهيداً لتحديد مصير اللاعب المرتبط بعقد مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل، خصوصاً أن هناك نحو 4 أندية أبدت رغبتها بضم الحسين صالح إلى صفوفها بعروض رسمية إلى إدارة نادي الإمارات خلال الفترة الماضية، في حين لم يتم حسم مصير المهاجم الدولي أحمد مال الله، وهنالك مفاوضات عدة بين الطرفين لتجديد عقده إثر العروض التي حصل عليها من ناديين بدوري الخليج العربي.