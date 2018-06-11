الإقبال على الحلوى بأنواعها.. مظهر رمضاني أصيل

أحمد السعداوي (أبوظبي)

مع مرور أيام شهر رمضان واقتراب موعد عيد الفطر السعيد، تمتلئ محال الحلويات بأعداد كبيرة من الناس في فترة ما قبل الإفطار، حيث يسعى كل منهم للحصول على أصناف من الحلوى الرمضانية، أو أنواع الحلوى التي يستقبل بها عيد الفطر، الذي يجيء نعمة إلهية بعد انتهاء أيام الصيام وليالي شهر رمضان الكريم، وقد صار هذا الازدحام والإقبال على محال الحلوى من المظاهر الرمضانية المعروفة في المجتمع الإماراتي ولدى كثير من المقيمين على اختلاف جنسياتهم.

أصناف الحلوى

يقول الشيف عصام أبوحمزة، إن ازدحام محال بيع الحلوى فترة ما قبل الإفطار يعد أمراً طبيعياً في مثل هذا الوقت من كل عام، حيث تستعد المحال لذلك بأصناف وألوان من الحلوى تلبي كل المذاقات خاصة في ظل وجود جاليات عديدة في الدولة ولكل منهم الحلوى التي يعشقها وأكلاته المفضلة، غير أن أكثر ما يقبل عليه الناس غالباً هو الكنافة وسعر الكيلو 58 درهماً، والبقلاوة 110 دراهم، والبقلاوة مكس 100 درهم، وحلاوة الجبنة 70 درهماً، إضافة إلى الشعبيات التي لا يتجاوز سعرها 60 درهماً للكيلو وتشمل أنواع الشعبيات وربات بالجبنة، القشطة، البسبوسة، الهريسة، النمورة بالجبنة أو القشطة أو الجلاش، كما يطلب الجمهور الجلاش بالجبنة والمكسرات وزنود الست بالقشطة والشفايف بالقشطة.

مكانة الكنافة

وأورد أبوحمزة، أن الكنافة تحتل مكانة خاصة على المائدة العربية، ويقبل عليها أبناء الإمارات والجنسيات العربية، ومن تلك الأنواع التي يفضلونها الكنافة بأصنافها التي تصل إلى عشرة أنواع، ومنها النابلسية، وتنقسم إلى الكنافة الناعمة والخشنة بالجبنة، وهناك الكنافة المصرية بالمانجو والتمر والموز وكنافة مصرية بالمكسرات، وكنافة بين نارين بالقشطة والجبنة، وكنافة مبرومة بالجبنة والقشطة. ولا ننسى أصابع زينب وبلح الشام والعوامة التي يسعد الجميع بالحصول على نصيبهم منها كأنواع حلوى يفرح بها الصغار والكبار.

«كعك» و«بسكويت»

وفيما يتعلق بـ«كعك العيد» و«البسكويت» و«الغُريبة»، وغيرها من أنواع الحلوى المرتبطة بعيد الفطر السعيد، تحدث عبدالله محمد البائع في أحد محال بيع الحلوى والخبز بأبوظبي، قائلاً: من الطبيعي أن نستعد بتجهيز كميات كبيرة منها في الأسبوع الأخير من رمضان، وتعرض جميعاً بأسعار مناسبة، فيبدأ «الكعك» من 55 درهماً للكيلو السادة، ويصل إلى 65 درهماً للمحشو بحسب نوع الحشو الداخلي، في حين أن سعر البسكوت 50 درهماً للكيلو، وبأسعار متقاربة يباع كل من «البتي فور» و«الغريبة» أيضاً، مشيراً إلى أن الإقبال يزداد بشدة على هذه الأنواع من الحلوى كلما اقتربنا من عيد الفطر المبارك، ونحن نبذل أقصى ما في وسعنا لتلبية حاجة الزبائن في هذه الأيام المباركة التي يعد الإقبال على أنواع الحلوى فيها مظهراً أساسياً من مظاهر شهر رمضان في الإمارات، وغيرها من البلدان الإسلامية.