الإقبال على الحلوى بأنواعها.. مظهر رمضاني أصيل

أحمد السعداوي (أبوظبي)
مع مرور أيام شهر رمضان واقتراب موعد عيد الفطر السعيد، تمتلئ محال الحلويات بأعداد كبيرة من الناس في فترة ما قبل الإفطار، حيث يسعى كل منهم للحصول على أصناف من الحلوى الرمضانية، أو أنواع الحلوى التي يستقبل بها عيد الفطر، الذي يجيء نعمة إلهية بعد انتهاء أيام الصيام وليالي شهر رمضان الكريم، وقد صار هذا الازدحام والإقبال على محال الحلوى من المظاهر الرمضانية المعروفة في المجتمع الإماراتي ولدى كثير من المقيمين على اختلاف جنسياتهم.
أصناف الحلوى
|
مكانة الكنافة
|
«كعك» و«بسكويت»
وفيما يتعلق بـ«كعك العيد» و«البسكويت» و«الغُريبة»، وغيرها من أنواع الحلوى المرتبطة بعيد الفطر السعيد، تحدث عبدالله محمد البائع في أحد محال بيع الحلوى والخبز بأبوظبي، قائلاً: من الطبيعي أن نستعد بتجهيز كميات كبيرة منها في الأسبوع الأخير من رمضان، وتعرض جميعاً بأسعار مناسبة، فيبدأ «الكعك» من 55 درهماً للكيلو السادة، ويصل إلى 65 درهماً للمحشو بحسب نوع الحشو الداخلي، في حين أن سعر البسكوت 50 درهماً للكيلو، وبأسعار متقاربة يباع كل من «البتي فور» و«الغريبة» أيضاً، مشيراً إلى أن الإقبال يزداد بشدة على هذه الأنواع من الحلوى كلما اقتربنا من عيد الفطر المبارك، ونحن نبذل أقصى ما في وسعنا لتلبية حاجة الزبائن في هذه الأيام المباركة التي يعد الإقبال على أنواع الحلوى فيها مظهراً أساسياً من مظاهر شهر رمضان في الإمارات، وغيرها من البلدان الإسلامية.