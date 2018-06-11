أحذية توثق الصلات بين تقاليد الكلاسيكية وسمات الابتكار

الشارقة (الاتحاد)

طرحت العلامة الإيطالية الرائدة في تصميم الأحذية والأكسسوارات النسائية «بالين» (Ballin) تشكيلتها لموسمي ربيع وصيف 2018، مستعرضة نماذج أنيقة من الأحذية والصنادل التي تلائم مختلف المناسبات، من تلك التي تعكس لمسات خاصة وتعبّر عن الروابط الوثيقة بين تقاليد الكلاسيكية وسمات الابتكار.

واعتمدت التشكيلة الصيفية الأخيرة على تدرجات مختلفة من الألوان، بعضها جاء بشكل ساطع وجذاب كالأحمر القاني، فيما خرج بعضها الآخر بنمط أكثر أناقة وهدوءاً مثل درجات البيج والرمادي، متوجهة للمرأة الواثقة بذاتها المستقلة بشخصيتها والمتميزة بمختلف شؤون الحياة، ليظهر الألق المعدني بالذهبي والفضي والبرونز كلمسة أخيرة تضيء كافة المناسبات، وبرزت منها عدد من الصنادل بكعوب مربعة، مع أخرى مسطّحة أو ما يعرف بال (flip-flops)، مزينّة بمسامير بأكسسوارات معدنية مرصعة باللآلئ والستراس، بالإضافة إلى عدد من الموديلات الراقية المصنوعة من الحرير الساتان.

ويعود تاريخ هذه العلامة الفاخرة في صنع ملحقات الأناقة النسائية إلى عقود مضت، حيث تأسست باكورة مصانعها المتخصصة بالأحذية الإيطالية عام 1945، والذي جاء بفضل عاطفة الأخوين غويدو وجورجيو بالين، ليستأنفا من على ضفاف نهر «برينتا» مشروع الحلم والطموح، ملتزمين بالتقاليد الإيطالية عميقة الجذور، التي اشتهرت بإنتاج الأحذية والجلود عالية الجودة.

وألمت العلامة وعبر سبعة عقود بمفاتيح الصّنعة محققة توازناً مثالياً ومزيجاً فنياً بين مفهومي الكلاسيكية والمعاصرة، مطورة إمكاناتها على إدراك متغيرات الأسواق واتجاهات الموضة العالمية، ومبتدعة علاقة تتحرى عناصر المهارة والتفوق في هذه الصناعة من نواحي جودة الخامات ودقة التنفيذ مع براعة التصميم.