«هتلر».. الشرير الأبرز في رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت مسلسلات دراما رمضان 2018، ظهوراً مميزًا لأدوار الشر، حيث بَرع بعض الفنانين في تأديتها بشكل تفاعل معه الجمهور عبر مواقع التواصل، وطغى حضورهم على بطل العمل الدرامي نفسه.

ونال الفنان سيد رجب أبرز التعليقات الإيجابية والإشادة من قبل صناع الدراما والجمهور على دوره الذي قدمه في مسلسل «نسر الصعيد»، حيث جسد شخصية رجل أعمال صعيدي فاسد يدعى «هتلر»، تسبب في مقتل «صالح القناوي» عمدة المنطقة، ويدخل بعدها في صراع كبير مع ابنه «زين القناوي»، الذي يجسده محمد رمضان وهو ضابط بالقوات المسلحة، يحاول التصدي له.