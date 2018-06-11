أوس الشرقي: أعمالي الحصان الرابح في السباق الرمضاني

أحمد النجار (دبي)

تسير أعمال المخرج العراقي أوس الشرقي في خطين متوازيين، خط كوميدي يرسم البسمة على وجه المشاهد في رمضان، وخط إنساني يقدم ترفيهاً راقياً بمحتوى إنساني هادف، معتمداً على خلطة إخراجية قوامها الإبداع والبساطة والواقعية وعدم التكلف، معتبراً أن طرح أي موضوع، لا بد أن يكون سلساً وعفوياً لكي يستقبله المشاهد بصورة أعمق.

قصص اجتماعية

وفي عمله الرمضاني «عوض أباً عن جد»، يقدم الشرقي الكوميديا بصبغة فنتازية، فيما يطرح قصصاً اجتماعية هادفة في برنامج الواقع «الصدمة»، وبوحاً إنسانياً مؤثراً في برنامج «رسالة»، وهي ثلاثة أعمال حصدت أعلى المشاهدات في السباق الرمضاني، بحسب سيل الانطباعات وصدى التعليقات الإيجابية، التي رصدتها «الاتحاد» على مواقع تواصل اجتماعي، وهو ما أكده الشرقي، الذي وصفت أعماله الثلاثة بحسب جمهور وناشطين بأنها «الحصان الرابح» في رمضان.

ولم يجد الشرقي صعوبة في صياغة اللغة والمحتوى في هذه التوليفة الإخراجية، التي يختلف جوهر رسالتها في كل عمل، معتبراً أن التحدي الحقيقي يكمن في «الوقت». وأوضح أن مسلسل «عوض أباً عن جد» شكل جديد من الفنتازيا، التي كانت تحتاج إلى مساحة زمنية وميزانية ضخمة وتجهيز مبكّر للخروج به بهذا الشكل الإنتاجي الكبير، في حين أن إنتاج «الصدمة» بنسخته الثالثة كان يمثل مسؤولية كبيرة، خصوصاً بعد نجاح المواسم السابقة، لهذا حاول الشرقي جاهداً تقديم أفكار اجتماعية جديدة تلامس مشاعر المشاهدين العرب في كل مكان.