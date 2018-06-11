قلعة حارم.. نموذج للتحصينات وحارسة الثغور

القاهرة (الاتحاد)
قلعة حارم، من أهم القلاع والثغور الإسلامية الهندسية والمعمارية في العهد الأيوبي، بنيت فوق تل أثري محفور بالصخر، تتوسط مدينة حارم السورية، قرب معبر «باب الهوى» بوابة أوروبا على سوريا، على ارتفاع شاهق تحاكي السهول الخضراء المحيطة لترسم لوحة جذابة تمازج الماضي بالحاضر وتطل على سهول «العمق» الخصبة.
شهدت القلعة العديد من المعارك، حيث انطلق منها أبو عبيدة بن الجراح بعد أن فتحها في العام 637م إلى تحرير أنطاكية واستمرت بيد المسلمين حتى وفاة سيف الدولة الحمداني، وقام الإمبراطور نقفور فوكاس الثاني بالاستيلاء عليها العام 978م، فزاد توسعتها وتحصينها، واتخذها مقراً لحكمه، وجاء السلاجقة الأتراك فحرروها بقيادة سليمان بن قتلمش، وأصابها التخريب والتدمير على يد الصليبيين في العام 1097.
|
موقعها الاستراتيجي جعلها من أهم الثغور العربية الإسلامية على الحدود الشمالية السورية وتسيطر على طرق أنطاكية وأفاميا وبيت المقدس، ولعبت دوراً مهماً في مختلف مراحل التاريخ فكانت مفتاح الريف الواقع خلف نهر العاصي باتجاه شرق سورية لجهة نهر الفرات.
|
يقع مدخل القلعة داخل برج في الزاوية الجنوبية الغربية، وتتفرع داخلها إلى عدة محاور يؤدي الخطان الأول والثاني إلى الدفاعي الجنوبي والغربي، والثالث يتجه إلى السوق التجاري، وبجواره العديد من المستودعات والغرف لتخزين البضائع، أما القسم الشرقي من القلعة فيحتوى على قصر الإمارة، وتتميز باحتوائها على بئر ماء تسمى «عين القلعة» نحتت أجزاؤه السفلية بالصخر ويتم النزول إليه بواسطة درج حجري.