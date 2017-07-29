75 % حصة الطاقة المتجددة من الاستثمارات العالمية في توليد الكهرباء

ترجمة: حسونة الطيب

من المنتظر أن تستحوذ الطاقة المتجددة، على ما يقارب 75% من الاستثمارات العالمية في توليد الكهرباء في الفترة بين الوقت الحالي وحتى حلول 2040، وفقاً لتقرير جديد صدر عن منظمة بلومبيرج نيو إنيرجي فاينانس للبحوث. وفي تقريرها للعام الجاري، تتوقع المنظمة، إنفاق 10,2 تريليون دولار في تقنيات توليد الكهرباء خلال الـ 12 سنة المقبلة، 7,4 تريليون دولار منها من نصيب الطاقة المتجددة.

ومن ضمن المبلغ المحدد لاستثمارات الطاقة النظيفة، تشكل الطاقة الشمسية 2,8 تريليون دولار، بزيادة قدرها 14 ضعفاً في السعة، بينما تشكل استثمارات الرياح 3,3 تريليون دولار، بارتفاع أربعة أضعاف في السعة الإنتاجية.

ويقول سيب هنبيست، كبير معدي التقرير، :«يشير تقرير هذه السنة إلى مسيرة الطاقة النظيفة غير المتوقفة، نتيجة للانخفاض السريع في تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح والدور المتصاعد الذي تلعبه البطاريات، بما فيها تلك المستخدمة في السيارات الكهربائية، في توازن العرض والطلب. ونتيجة لذلك، تشكل الشمسية والرياح 48% من السعة العالمية المستخدمة و34% من التوليد بحلول 2040، بالمقارنة مع 12 و5% فقط في الوقت الحالي».

ويتوقع التقرير، أن أسعار الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية والتي تراجعت بنحو 25% في 2009، مقبلة على المزيد من التراجع بنسبة قدرها 66% بحلول 2040. وتتساوى تكلفة الطاقة الشمسية حالياً، مع تكلفة الفحم في أميركا وأستراليا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا. وبحلول 2021، من المنتظر انخفاض لدون أسعار الفحم في كل من الهند والصين والمكسيك والمملكة المتحدة والبرازيل.